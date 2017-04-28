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11:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Еще девять аэродромов для малой авиации откроют в Приморье

Это позволит значительно расширить географию полетов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 апреля, PrimaMedia.

Значительно увеличить объемы пассажирских перевозок малой авиацией планируют в Приморье. Об этом губернатор Приморья заявил в ходе ежегодного отчета Законодательному собранию края сегодня, 28 апреля. По словам главы региона, развитие малой авиации важно для развития туризма и предпринимательства, и, конечно, для мобильности жителей региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Хочу сказать без преувеличения, что с появлением двух самолетов в 2014 году в крае началась новая эпоха. Уже сегодня самолеты малой авиации летают по 12 маршрутам, а пассажиропоток за эти годы увеличился в 10 раз — до 30 тысяч человек в год», — отметил губернатор.

Для таких быстрорастущих объемов необходима новая техника и создание аэродромной инфраструктуры.

«Несмотря на все сложности, в конце прошлого года мы купили третий самолет, а также постепенно приводим в порядок аэродромную сеть по всему краю. Приведены в порядок аэродромы в Дальнегорске, Дальнереченске, Амгу, Единке и Светлой. Сейчас в Приморье 13 посадочных площадок, будет построено еще девять. Это позволит нам значительно расширить географию полетов», — добавил Владимир Миклушевский.

Напомним, расширение маршрутной сети внутренних авиаперевозок ведется по поручению губернатора Приморья и в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013−2020 годы». За небольшой срок в Приморье практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. Сегодня в крае действуют 12 авианаправлений: девять регулярных рейсов выполняет компания «Аврора», совершающая перевозки из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку. На маршрутах используются три воздушных борта DHC-6. Третий самолет в Приморье приобрели совсем недавно — за счет этого удалось увеличить частотность рейсов — с 28 до 41 в неделю.

Еще три внутрикраевых рейса выполняет авиакомпания «Дальнереченск Авиа»: самолетами АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск — Олон — Охотничий — Единка — Самарга и обратно. Вертолеты Ми-8 летают по направлениям: Терней — Амгу — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Агзу и Терней — Амгу — Максимовка — Светлая — Самарга и обратно.

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