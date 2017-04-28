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11:50 (мск), источник: Новости Перми

В Перми завершился ремонт дороги возле Октябрьской площади

Участок Комсомольского проспекта от Екатерининской до Луначарского должны были отремонтировать к 1 мая, но работы были завершены досрочно.

Источник: Новости Перми

ООО «Дортехинжиниринг» на этой неделе отремонтировал Комсомольский проспект от ул. Екатерининская до ул. Луначарского. Работы проходили на участке в четыре тыс. кв.м.

Напомним, на прошлой неделе также был отремонтирован тротуар по улице Ленина на участке от ул. Попова до ул. Борчанинова общей площадью три тысячи кв. метров.

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