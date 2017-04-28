В Перми завершился ремонт дороги возле Октябрьской площади

ООО «Дортехинжиниринг» на этой неделе отремонтировал Комсомольский проспект от ул. Екатерининская до ул. Луначарского. Работы проходили на участке в четыре тыс. кв.м.



Напомним, на прошлой неделе также был отремонтирован тротуар по улице Ленина на участке от ул. Попова до ул. Борчанинова общей площадью три тысячи кв. метров.