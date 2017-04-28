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11:43 (мск), источник: НИА Самара

Летом 2017 года Самару и Абхазию свяжет поезд

В составе поезда — плацкартные вагоны, вагоны купе и СВ.

Источник: Reuters

Для обеспечения повышенного спроса на перевозки пассажиров между Россией и Абхазией в летний период 2017 года холдингом «РЖД» назначены дополнительные пассажирские поезда. Так, в период с 26 мая по 4 сентября 2017 года будет курсировать поезд № 547/548 Москва — Сухум, отправлением из Москвы и Сухума по четным числам.

Поезд № 579/580 Белгород — Сухум, назначаемый на летний период, начнет перевозку пассажиров 12 июня и будет курсировать по 6 сентября (включительно). Периодичность отправления поезда 1 раз в четыре дня. В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны.

Также в летнем графике текущего года впервые появится поезд сообщением Самара — Пенза — Сухум № 487/488. Поезд совершит первый рейс 31 мая, затем будет курсировать с периодичностью отправления через день — в период с 7 июня по 29 сентября 2017 года. В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны.

Также в сообщении с Абхазией продолжат курсировать круглогодичные поезда № 306/305 Москва — Сухум и № 479/480 Санкт-Петербург — Сухум.

Отметим также, что с апреля 2017 года проездные документы на поезда в сообщении с Абхазией можно оформить за 60 суток до даты их отправления (ранее — за 45 суток), сообщает КбшЖД.

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