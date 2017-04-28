Белорусы стали покупать меньше водки

Продажи слабоалкогольных напитков сократились на 9,3% до 174,9 тыс. дал, виноградных вин — на 6,8% до 738,6 тыс. дал, ликеров — на 4,9% до 232,4 тыс. дал, игристых вин и шампанского — на 4,4% до 328 тыс. дал, коньяка — на 2,1% до 105 тыс. дал.

На втором месте водка. Было продано чуть более 2 млн. декалитров напитка, что на 3% меньше, чем год назад.

Сильнее всего сократились продажи плодового вина — на 14,1% до 1,24 млн. декалитров. Однако «чернила» занимают третье место по объемам продаж в натуральном выражении.

Доля пива в структуре потребления в пересчете на абсолютный алкоголь в первом квартале выросла с 17,7% до 19%, водки с 49,9% до 50,5%, плодового вина сократилась с 15,8% до 14%.

Статистика продаж в организациях торговли пока превосходит ожидания пивоваров, которые были сдержанны в оценке перспектив развития рынка пива в 2017 году.

Надо отметить, что белорусы стали не только меньше пить, но и закусывать. Продажи многих продуктов питания в рознице сократились.

Так, продажи мяса и мясных продуктов сократились на 2,6% до 157,1 тыс. т, в том числе консервов на 5,8% до 2,2 тыс. т, мяса и субпродуктов — на 3,9% до 82,1 тыс. т, мясных продуктов, включая колбасы, копчености и полуфабрикаты — на 1,1% до 75 тыс. т.

Белорусы купили на 10% меньше сливочного масла, или 5,2 тыс. т, на 0,9% меньше сыров или 9,7 тыс. т. Объем продаж растительного масла снизился на 0,1% до 16,6 тыс. т, яиц — на 0,3% до 286,8 млн штук. Фруктовых и овощных соков продали на 10,9% меньше или 1387,2 тыс. декалитров.

В первом квартале больше, чем в 2016-м было продано только круп и макаронных изделий. Товарооборот круп вырос на 0,4% до 22,7 тыс. т, а макаронных изделий — на 0,5% до 14,4 тыс. т.