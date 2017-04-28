Свердловский областной бизнес-инкубатор примет новых резидентов

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, предприниматели, победившие в отборе, занимаются развитием и производством технологий тепло- и электроснабжения, используют альтернативные источники энергии в условиях холодного климата; разрабатывают и производят древесно-полимерный композит; занимаются комплексно-отраслевыми IT-решениями по разработке программного обеспечения для систем документооборота, автоматизации процесса продаж, продвижения товаров и услуг.

«На данный момент бизнес-инкубатор на 80% заполнен резидентами, что говорит о высоком уровне интереса начинающих и действующих предпринимателей к вопросам льготной аренды такой площадки. Бизнес-инкубатор дает возможность предпринимателям располагаться в помещениях, полностью подготовленных для работы, оснащенных необходимой офисной техникой — компьютерами, принтерами, факсами и телефонами. Также здесь предоставляются консультационные услуги, имеется парковка перед офисным зданием», — сказал директор УК «Бизнес-инкубаторы Свердловской области» Илья Джаваев.

Напомним, основной задачей бизнес-инкубаторов является поддержка бизнеса на ранних стадиях развития. Такая площадка дает возможность предпринимателям реально оценить свои возможности и ресурсы, затрачивая при этом минимум средств. В этом году на 20% была снижена ставка арендной платы, что дало бизнесменам дополнительные возможности для экономии собственных средств, а значит, обеспечило рост эффективности бизнеса.