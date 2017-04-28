Представленный в Воронеже Международный строительный банк лишился лицензии
Регулятор уличил кредитную организацию в использовании рискованной
Регулятор уличил кредитную организацию в использовании рискованной
Центробанк (ЦБ) лишил лицензии представленный в Воронеже Международный строительный банк (МСБ), сообщила
Кроме того, в деятельности банка «прослеживались недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и проведении “схемных” операций, направленных на сокрытие реального уровня кредитного риска», сообщается в документе Центробанка. Это означает, что МСБ фактически утратил способность выполнять в полном объеме обязательства перед кредиторами.
Банк России уже неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования — в том числе ограничивал и запрещал осуществлять отдельные операции, добавили в
По состоянию на 1 апреля 2017 года, МСБ по величине активов занимал 423 место в банковской системе РФ. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов. ЦБ назначил в банке временную администрацию.