Представленный в Воронеже Международный строительный банк лишился лицензии

Центробанк (ЦБ) лишил лицензии представленный в Воронеже Международный строительный банк (МСБ), сообщила пресс-служба ЦБ в пятницу, 28 апреля. Регулятор уличил кредитную организацию в использовании рискованной бизнес-модели и отметил низкое качество значительной части активов. В Воронеже офис банка находился по адресу: улица Генерала Лизюкова, 2.

Кроме того, в деятельности банка «прослеживались недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и проведении “схемных” операций, направленных на сокрытие реального уровня кредитного риска», сообщается в документе Центробанка. Это означает, что МСБ фактически утратил способность выполнять в полном объеме обязательства перед кредиторами.

Банк России уже неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования — в том числе ограничивал и запрещал осуществлять отдельные операции, добавили в пресс-службе регулятора.

По состоянию на 1 апреля 2017 года, МСБ по величине активов занимал 423 место в банковской системе РФ. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов. ЦБ назначил в банке временную администрацию.