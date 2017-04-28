Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США сжимают петлю анаконды вокруг России
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Шеф-повар развеял популярный миф о мясе для шашлыка
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
11Подготовка техники к Параду Победы
12:05 (мск), источник: УралПолит.ру

Молодым уральским аграриям, приехавшим в села, выплатят по 200 тысяч

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области создадут дополнительную меру для закрепления молодежи в селе.

С этого года по инициативе главы региона выпускникам Уральского государственного аграрного университета, устроившимся на предприятия агропромышленного комплекса на селе, будет выплачиваться единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, на эти цели в областном бюджете в этом году предусмотрено 10 миллионов рублей.

Полученную выплату молодые специалисты смогут использовать на приобретение жилья или бытовое обустройство.

Кроме того, на Среднем Урале для решения проблемы дефицита кадров в сфере АПК началась разработка комплексной программы в сфере кадровой политики в агропроме. В ней приняли участие профильные учебные заведения и сельхозпредприятия области, а также главы муниципалитетов.

«Программа работает сразу по двум направлениям: газификация и предоставление жилья молодым специалистам и работникам социальной сферы. Это как раз те краеугольные камни, которые могут повлиять на отток молодежи из села. Также в рамках программы мы осуществляем строительство детских площадок, ремонт дорог, строительство и ремонт домов культуры. Сейчас более половины жилья, которое мы приобретаем по программе, покупается для молодых специалистов. Так, за 2016 год мы обеспечили жильем 130 семей, из них около 80 — это как раз молодые специалисты, которые остались и работают на селе», — пояснил министр Дмитрий Дегтярев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Молодым уральским аграриям, приехавшим в села, выплатят по 200 тысяч
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные россиян
В Совете Федерации оценили действия Трампа в отношении РФ
В России может измениться порядок погашения кредитов
Южная Корея отвергла идею Трампа платить за систему ПРО
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Чиновник ФИФА признал себя виновным в коррупции
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Skoda Yeti больше не будет Вот это сюрприз – имя Yeti уходит в прошлое. А новый кроссовер, который придет на смену этому компактному кроссоверу, будет называться Karoq
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь