Молодым уральским аграриям, приехавшим в села, выплатят по 200 тысяч

С этого года по инициативе главы региона выпускникам Уральского государственного аграрного университета, устроившимся на предприятия агропромышленного комплекса на селе, будет выплачиваться единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, на эти цели в областном бюджете в этом году предусмотрено 10 миллионов рублей.

Полученную выплату молодые специалисты смогут использовать на приобретение жилья или бытовое обустройство.

Кроме того, на Среднем Урале для решения проблемы дефицита кадров в сфере АПК началась разработка комплексной программы в сфере кадровой политики в агропроме. В ней приняли участие профильные учебные заведения и сельхозпредприятия области, а также главы муниципалитетов.

«Программа работает сразу по двум направлениям: газификация и предоставление жилья молодым специалистам и работникам социальной сферы. Это как раз те краеугольные камни, которые могут повлиять на отток молодежи из села. Также в рамках программы мы осуществляем строительство детских площадок, ремонт дорог, строительство и ремонт домов культуры. Сейчас более половины жилья, которое мы приобретаем по программе, покупается для молодых специалистов. Так, за 2016 год мы обеспечили жильем 130 семей, из них около 80 — это как раз молодые специалисты, которые остались и работают на селе», — пояснил министр Дмитрий Дегтярев.