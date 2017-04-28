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12:07 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев и Соловьев запустили новое производство на уральском предприятии РУСАЛа

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор компании РУСАЛ Владислав Соловьев запустили в эксплуатацию новый участок производства на Уральском алюминиевом заводе, который позволит увеличить выпуск глинозема на 130 тыс. т в год — до 900 тыс. т к концу этого года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, проект модернизации глиноземного производства УАЗа в Каменске-Уральском реализуется с конца 2014 года. В его рамках на предприятии были установлены теплообменники для каскадного охлаждения гидратной пульпы и алюминатного раствора на участке № 6 цеха декомпозиции и выпарки и проведена модернизация отделения декомпозиции на участке № 6 с установкой двух новых декомпозеров. К настоящему моменту завершено также строительство новой автоклавной батареи для выщелачивания боксита.

Отметим, что инвестиции компании РУСАЛ в реконструкцию этого объекта составили 1,1 млрд руб. В целом компания инвестировала в техперевооружение завода 1,5 млрд руб.

«Это событие по-настоящему значимо. Его нельзя вырывать из контекста развития предприятий РУСАЛа в Свердловской области. Пять лет назад у компании еще были сомнения по поводу того, каким образом развивать свои предприятия на территории нашего региона. Тогда мы договорились с руководством РУСАЛа о реализации сразу нескольких проектов, в числе которых была модернизация на Уральском алюминиевом заводе. Мы идем поступательно. Воодушевляет, что у компании есть видение того, как развиваться дальше», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам Владислава Соловьева, пуском автоклавной батареи для выщелачивания бокситов процесс модернизации УАЗа не заканчивается.

«Мы долго шли к этому событию. Еще какие-то пять — шесть лет назад мы обсуждали, что делать с нашими предприятиями, как они будут развиваться дальше. Но сейчас очевидно, что мы переходим на новый этап, и завод ждут новые перемены к лучшему. Мы будем задумываться о новой модернизации», — отметил генеральный директор РУСАЛа.

Проведенное перевооружение повышает безопасность технологического процесса, а повторное использование тепловой энергии существенно увеличит энергоэффективность новой автоклавной установки.

Высокоэффективная автоклавная установка создана практически полностью из российского оборудования.

Отметим, что сегодня в присутствии главы Свердловской области и генерального директора РУСАЛа было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Уральским алюминиевым заводом и Каменск-Уральским. Подписи под документом поставили глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков и генеральный директор Уральского алюминиевого завода Виктор Кожевников.

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