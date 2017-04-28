Стало известно, почему омские дороги превращаются в шелуху

Напомним, на данных улицах, а также на проспекте Культуры и улице Конева пошло шелушение асфальта. Причиной этому было названо использование т.н. экспериментального битума, якобы произведенного на омском нефтезаводе, однако ОНПЗ от этого открестился.

«Согласно результатам исследований при производстве асфальтобетона использован некачественный щебень, значительно снижены нормы содержания битумных материалов, а также нарушены технологические режимы укладки и уплотнения верхнего слоя дорожного полотна», — считают в научно-исследовательском центре.

Кроме того, эксперты установили нарушение рецептуры асфальтобетонной смеси, в образцах обнаружились посторонние примеси — асбестовое волокно.

«Результаты испытаний этих образцов наглядно демонстрируют, что уложенный асфальтобетон не имеет стабильности по технологическим показателям (коэффициент уплотнения и водонасыщение), что может говорить о возможном нарушении технологии укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси, а полученные фактические физико-механические показатели в ряде случаев имеют отклонения от нормативных требований ГОСТа, предъявленных к асфальтобетонной смеси», — прокомментировал гендиректор Инновационного технического центра Денис Оверин.

По мнению эксперта, вышеперечисленное вкупе вполне могло стать причиной разрушения дорожного полотна.

Сейчас компания «СтройСервис», выполнявшая в прошлом году ремонт данных улиц, по гарантии перекладывает дорожное покрытие.