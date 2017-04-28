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12:12 (мск), источник: dostup1.ru

Власти Магнитогорска приняли решение отключить отопление

Отопление начнут отключать в жилом фонде уже сегодня.

Администрация Магнитогорска (Челябинская область) приняла решение завершить отопительный сезон с 28 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня на аппаратном совещании исполняющий обязанности главы города Виктор Нижегородцев сообщил об окончании отопительного периода с 28 апреля. Соответствующее постановление было подписано вчера», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что отопление начнут отключать в жилом фонде уже сегодня.

«В детских образовательных учреждениях отопительный сезон продлится еще на некоторое время. Городские власти пошли навстречу пожеланиям руководителей учреждений», — отмечается в сообщении.

Между тем, власти Челябинска ранее заявили, что отключат отопление в середине мая. По словам начальника Управления ЖКХ Сергея Кочеткова, согласно нормативам, отопление в домах отключают, если среднесуточная температура держится выше плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд.

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