Власти Магнитогорска приняли решение отключить отопление
Отопление начнут отключать в жилом фонде уже сегодня.
Отопление начнут отключать в жилом фонде уже сегодня.
Администрация Магнитогорска (Челябинская область) приняла решение завершить отопительный сезон с 28 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сегодня на аппаратном совещании исполняющий обязанности главы города Виктор Нижегородцев сообщил об окончании отопительного периода с 28 апреля. Соответствующее постановление было подписано вчера», — сообщили в
Там добавили, что отопление начнут отключать в жилом фонде уже сегодня.
«В детских образовательных учреждениях отопительный сезон продлится еще на некоторое время. Городские власти пошли навстречу пожеланиям руководителей учреждений», — отмечается в сообщении.
Между тем, власти Челябинска ранее заявили, что отключат отопление в середине мая. По словам начальника Управления ЖКХ Сергея Кочеткова, согласно нормативам, отопление в домах отключают, если среднесуточная температура держится выше плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд.