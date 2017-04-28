Нацбанк прокомментировал реальный обменный курс тенге

На сайте регулятора опубликована информация о ситуации на финансовом рынке страны. В частности, указывается, что тенге к рублю за два месяца этого года в реальном выражении (скорректированное на изменение относительных цен) ослаб на 1,9%, а с начала 2014 года реальное ослабление тенге составило 11,9%.

По информации Нацбанка, в марте текущего года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 313,73−319,02 тенге за доллар США. На конец марта 2017 года биржевой курс тенге к доллару США составил 313,73 тенге за доллар США, незначительно ослабившись за месяц на 0,3% (с начала года укрепление на 5,9%).

Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже увеличился в марте 2017 года по сравнению с февралем 2017 года на 7,3% и составил 2,8 млрд долларов. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD по сравнению с февралем 2017 года снизился на 7,8% и составил 8,4 млрд долларов. Общий объем торгов в марте 2017 года снизился на 4,5% и составил 11,2 млрд долларов.

В марте 2017 года объем нетто-покупки наличных долларов США населением в обменных пунктах увеличился по сравнению с февралем 2017 года на 52,2% и составил 294,3 млн долларов.