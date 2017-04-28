ЦБ лишил лицензии представленный в Воронеже «Владпромбанк»

Банк России лишил лицензии представленный в Воронеже «Владимирский промышленный банк» (ООО «Владпромбанк»), сообщила пресс-служба регулятора в пятницу, 28 апреля. Центробанк давно наблюдал за кредитной организацией после того, как вскрылись «схемы сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами».

ЦБ уже неоднократно применял меры для исключения участия банка в обслуживании отдельных сегментов теневого рынка, однако положительных результатов это не принесло. Поэтому регулятор принял решение о выводе ООО «Владпромбанк» с рынка банковских услуг.

В Воронежу у «Владпромбанка» четыре офиса — на Никитинской, 29; на проспекте Революции, 26/28, на Краснозвездной, 42 и на Генерала Лизюкова, 66а. Как сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» на условиях анонимности сотрудники кредитной организации, в одном офисе работают около 30 человек, в еще трех — от восьми до десяти.

— Сегодня утром пришли на работу, в 8:30 начинается рабочий день, в 9:00 -работа с клиентами. Примерно в 8:47 на сайте ЦБ опубликовали новость об отзыве лицензии. С этого момента банк не может выполнять операции. Временная администрация ЦБ назначена, находится в офисе банка, — рассказали РИА «Воронеж» сотрудники банка.

Пока временная администрация не принимает требования от кредиторов, поскольку только начала свою работу в банке, уточнила корреспонденту РИА «Воронеж» клиент организации, директор туристического агентства Надежда Газина.

— Требования юридических лиц рассматривают в последнюю очередь — после требований вкладчиков и сотрудников банка, так что шансы на возврат средств невелики, — предположила Газина.

Ранее ЦБ лишил лицензии представленный в Воронеже Международный строительный банк (МСБ). Регулятор уличил кредитную организацию в использовании рискованной бизнес-модели и отметил низкое качество значительной части активов.

Справка РИА «Воронеж».

По данным Центробанка, ООО «Владпромбанк» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».

Закон предусматривает выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.