«ВКонтакте» ввела плату за прослушивание музыки без рекламы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Социальная сеть «ВКонтакте», принадлежащая Mail.ru Group, перезапустила музыкальный сервис, и его обновление предполагает платную подписку на музыку.

В компании заверили, что подписка не является обязательной: музыка останется доступна и бесплатно, но с аудиорекламой. «ВКонтакте» уже тестировала такую рекламу, однако она была только на веб-версии, сейчас реклама появится и на мобильных приложениях.

Чтобы отключить рекламу потребуется подписка, которая будет работать на десктопе, в приложениях для iOS и Android, а также в партнерском приложении Boom. Кроме того, платная подписка позволит закачивать музыку в кэш и слушать ее офлайн. Ранее эта функция была доступна на Android бесплатно.