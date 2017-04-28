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12:39 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростов-на-Дону хочет укрепить дружбу с Испанией: сфера интересов — туризм

Ростов-на-Дону нацелен на укрепление дружбы с Испанией. Город-миллионник принял 27 апреля делегацию из жаркой страны.

В рамках деловой встречи стороны обсудили перспективу партнёрства. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской администрации.

Испанскую делегацию, которую возглавила Генеральный консул Королевства Испании Итциар Табоада Акеррета, принял сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. Один из главных вопросов, поднятых на встрече, — взаимодействие сторон в сфере туризма, который для Испании является одним из ключевых направлений.

«Что касается сотрудничества донской столицы с Испанией, то процент, который приходится на долю Испании во внешнеторговом обороте региона, к сожалению, невысок — всего лишь 0,85%. Товарооборот между нашими странами несколько снизился в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Конечно, основной причиной спада является введение двусторонних санкций. Но нам не следует ограничиваться исключительно торговлей», — отметил сити-менеджер.

Ростов-на-Дону, по мнению Кушнарева, станет ещё более привлекательным после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Не исключено, что в будущем Ростов-на-Дону подпишет с Испанией соглашение о побратимских связях.

Напомним, в апреле Ростов-на-Дону принял делегацию посольства Республики Индонезия в России. По итогам деловой программы стороны договорились развивать экономическое сотрудничество, а также наладить обмен студентами.

«Дон — один из крупнейших образовательных центров в России. И было бы очень интересно рассмотреть Ростовскую область еще и с этой точки зрения. В частности, сделать обмен студентами одним из приоритетных направлений», — отметил полномочный министр, заместитель главы дипмиссии Республики Индонезия в России Ласро Симболону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сфера туриндустрии также оказалась весьма привлекательной для гостей из Индонезии. Гости отметили большой потенциал южной столицы в этой области.

«Мы готовы предложить разнообразные виды отдыха как активного, так и пассивного. Сейчас начинают активно развиваться гастротуры. Но самое главное — при многонациональности донского региона у нас нет межнациональных конфликтов. Гости из любой страны чувствуют себя здесь комфортно», — подчеркнула тогда директор городского департамента экономики Светлана Камбулова.

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