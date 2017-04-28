Таксистов в аэропорту проверили
Национальное агентство автомобильного транспорта провело ряд проверок среди таксистов, работающих в Международном аэропорту Кишинева.
Национальное агентство автомобильного транспорта провело ряд проверок среди таксистов, работающих в Международном аэропорту Кишинева.
Инспекторы, под управлением Серджиу Букатару, провели вечером 27 апреля проверку документов и наличие разрешения на перевозку пассажиров у каждого таксиста.
Сотрудники Нацагентства автомобильного транспорта обнаружили более 10-ти случаев нарушений закона. Рейд проводился с целью выявить тех водителей, кто устанавливает заоблачные цены на свои услуги.