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12:40 (мск), источник: Actualitati.md

Таксистов в аэропорту проверили

Национальное агентство автомобильного транспорта провело ряд проверок среди таксистов, работающих в Международном аэропорту Кишинева.

Источник: Actualitati.md

Инспекторы, под управлением Серджиу Букатару, провели вечером 27 апреля проверку документов и наличие разрешения на перевозку пассажиров у каждого таксиста.

Сотрудники Нацагентства автомобильного транспорта обнаружили более 10-ти случаев нарушений закона. Рейд проводился с целью выявить тех водителей, кто устанавливает заоблачные цены на свои услуги.

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