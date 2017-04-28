Две федеральные трассы перекроют из-за ремонтов на Южном Урале 29 и 30 апреля

Две трассы в Челябинской области полностью перекроют 29 и 30 апреля — ограничения движения будут кратковременными, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор» Южный Урал.

Из-за монтажа рамных конструкций на автодорогах федерального значения будет полностью ограничено движение транспорта, включая общественный. Работы будут проводиться с 29 апреля с 16.00 до 16.30 на автодороге Подъезд к Екатеринбургу и 30 апреля с 14.00 до 14.30 — на 28-м километре трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан.

Ограничения носят вынужденный характер и являются кратковременными, к существенному изменению скорости движения автомобилей не приведут.