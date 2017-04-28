Две федеральные трассы перекроют из-за ремонтов на Южном Урале 29 и 30 апреля
Ограничения движения будут кратковременными.
Ограничения движения будут кратковременными.
Две трассы в Челябинской области полностью перекроют 29 и 30 апреля — ограничения движения будут кратковременными, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Ограничения носят вынужденный характер и являются кратковременными, к существенному изменению скорости движения автомобилей не приведут.
Добавим также, что с 26 апреля по 15 октября ремонт ведется на федеральной дороге Р-254 Иртыш — Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Челябинской и Курганской областях.