ЦБ РФ прогнозирует снижение наличного оборота в Омской области

Сейчас при помощи банковских карт можно свободно рассчитываться за покупки в супермаркетах, интернете, оплачивать услуги ЖКХ.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, хотя в процентном соотношении операции по получению наличных заметно превалируют над безналичными расчетами в торгово-сервисных сетях, темпы прироста объема безналичных операций в 2016 году превысили 23%, в то время как операций по выдаче денег — 7%.

Анастасия Костромина, управляющая отделением по Омской области Сибирского главного управления ЦБ РФ:

— Постепенно темпы роста наличного оборота падают. Это напрямую связано с тем, что развивается безналичный оборот. Думаю, что пусть и не быстро, но постепенно тенденция будет сохраняться — снижение наличного денежного оборота. Но резкого уменьшения наличных денег не будет.

Тем не менее по итогам года объем наличного денежного оборота в регионе остается значительным — 1,1 трлн рублей. Из них небольшое количество подделок: так, в прошлом году банки выявили 432 подделки российской валюты и 31 подделку иностранной. По оценкам Центробанка, такое число поддельных денежных знаков держится примерно на том же уровне последние три года, в чем банкиры не видят большой проблемы.