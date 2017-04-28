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13:00 (мск), источник: Om1.ru

ЦБ РФ прогнозирует снижение наличного оборота в Омской области

Тенденция не выглядит пугающей на фоне расширяющегося спектра использования банковских карт и безналичной оплаты.

Сейчас при помощи банковских карт можно свободно рассчитываться за покупки в супермаркетах, интернете, оплачивать услуги ЖКХ.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, хотя в процентном соотношении операции по получению наличных заметно превалируют над безналичными расчетами в торгово-сервисных сетях, темпы прироста объема безналичных операций в 2016 году превысили 23%, в то время как операций по выдаче денег — 7%.

Анастасия Костромина, управляющая отделением по Омской области Сибирского главного управления ЦБ РФ:

 — Постепенно темпы роста наличного оборота падают. Это напрямую связано с тем, что развивается безналичный оборот. Думаю, что пусть и не быстро, но постепенно тенденция будет сохраняться — снижение наличного денежного оборота. Но резкого уменьшения наличных денег не будет.

Тем не менее по итогам года объем наличного денежного оборота в регионе остается значительным — 1,1 трлн рублей. Из них небольшое количество подделок: так, в прошлом году банки выявили 432 подделки российской валюты и 31 подделку иностранной. По оценкам Центробанка, такое число поддельных денежных знаков держится примерно на том же уровне последние три года, в чем банкиры не видят большой проблемы.

Также напомним, одной из причин активного роста безналичных платежей, по оценкам ЦБ РФ, стало развитие инфраструктуры, особенно — увеличение числа POS-терминалов. К примеру, за год число электронных терминалов в организациях торговли в Омской области выросло на 4 тысячи. Всего, по данным на начало года, на территории региона выпущено более 3 млн банковских карт, которые все чаще они используются для оплаты товаров и услуг, а не для снятия наличных.

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