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15:23 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани среднемесячная зарплата составляет 28 тысяч рублей

Этот показатель вырос на 8% по сравнению с прошлым годом.

Краснодар. 28 апр. — Новая Кубань. Об этом было объявлено на селекторном совещании, которое прошло под руководством вице-губернатора Игоря Галася.

В ходе заседания министр экономики региона Александр Руппель подчеркнул, что рост доходов наблюдается в сельском хозяйстве, промышленном производстве, а также обороте общественного питания и розничной торговле. Это, в свою очередь, способствовало увеличению зарплаты у населения.

Также министр отметил, что сократился разрыв между среднекраевым и муниципальным уровнями оплаты труда. Впервые за три года на Кубани нет муниципалитетов, допустивших снижение его уровня, а в 24 отмечено превышение среднекраевых результатов.

Но, несмотря на такую положительную динамику роста в экономике, в крае все равно остаются некоторые проблемы. Как рассказал вице-губернатор, некоторые муниципальные образования не погасили долги перед поставщиками работ и услуг. Общая сумма задолженностей превышает 3 млрд рублей.

Игорь Галась дал поручение, чтобы эта сумма была погашена до 1 июля. В противном случае, как пишет пресс-служба администрации Краснодарского края, сотрудники прокуратуры примут ответные меры в отношении должников.

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