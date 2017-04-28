На Кубани среднемесячная зарплата составляет 28 тысяч рублей

Краснодар. 28 апр. — Новая Кубань. Об этом было объявлено на селекторном совещании, которое прошло под руководством вице-губернатора Игоря Галася.



В ходе заседания министр экономики региона Александр Руппель подчеркнул, что рост доходов наблюдается в сельском хозяйстве, промышленном производстве, а также обороте общественного питания и розничной торговле. Это, в свою очередь, способствовало увеличению зарплаты у населения.



Также министр отметил, что сократился разрыв между среднекраевым и муниципальным уровнями оплаты труда. Впервые за три года на Кубани нет муниципалитетов, допустивших снижение его уровня, а в 24 отмечено превышение среднекраевых результатов.



Но, несмотря на такую положительную динамику роста в экономике, в крае все равно остаются некоторые проблемы. Как рассказал вице-губернатор, некоторые муниципальные образования не погасили долги перед поставщиками работ и услуг. Общая сумма задолженностей превышает 3 млрд рублей.



Игорь Галась дал поручение, чтобы эта сумма была погашена до 1 июля. В противном случае, как пишет пресс-служба администрации Краснодарского края, сотрудники прокуратуры примут ответные меры в отношении должников.