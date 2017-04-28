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15:06 (мск), источник: Ежедневник.by

Специалисты Россельхознадзора выедут с инспекцией в Беларусь 2 мая

Специалисты Россельхознадзора 2 мая начнут вторую инспекцию пищевых предприятий Беларуси.

Источник: Ежедневник.by

«Наши специалисты начнут работу в Беларуси 2 мая, планируется проверить от 10 до 12 предприятий», — сообщил «Интерфаксу» представитель Россельхознадзора.

По его словам, речь идет о предприятиях по производству молока, мяса и рыбной продукции. Инспекция продлится до 9 мая.

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Первая инспекция в Беларуси была проведена в апреле этого года. После нее были разрешены поставки с двух молочных предприятий, к продукции которых ранее были претензии.

Недавно Россельхознадзор отправил в Беларусь полный отчет о результатах той инспекции с указанием недостатков и предлагаемыми мерами по их устранению.

Как сообщалось со ссылкой на заместителя министра, директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Александра Субботина, ответ на высказанные замечания будет готов «в ближайшие день-два». После этого планируется визит в Москву для обсуждения этого вопроса на площадке Минсельхоза России.

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