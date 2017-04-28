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13:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцев накормят копченой рыбой на продовольственной ярмарке

В Новосибирске с 3 по 5 мая на улице Петухова, 69, пройдет вторая городская социальная продовольственная ярмарка. Горожан зовут на дегустацию копченой рыбы, сообщает пресс-служба мэрии.

Новосибирцев накормят копченой рыбой на продовольственной ярмарке, сообщает пресс-служба мэрии.

В Новосибирске с 3 по 5 мая на улице Петухова, 69, пройдет вторая городская социальная продовольственная ярмарка. Горожан зовут на дегустацию копченой рыбы.

3 мая на ярмарке будет представлена сельдь олюторская слабосолёная и холодного копчения, скумбрия и балык горбуши холодного копчения, пресервы сельди в ассортименте.

4 мая новосибирцы смогут попробовать сельдь «Летнюю» и «По-домашнему», салаты из морской капусты «Здоровье» и «Застольный», селёдочное масло, сазан в маринаде.

5 мая состоится дегустация пресервов из сельди (7 видов), кеты и скумбрии холодного копчения, горбуши горячего копчения, салата из морской капусты с фасолью.

Время дегустаций: с 11.00 до 14.00.

Время работы ярмарки: с 10.00 до 19.00, ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.

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