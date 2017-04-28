Между Краснодаром и Кишиневом открылось авиасообщение

Молдавский авиаперевозчик будет выполнять рейсы четыре раза в неделю. По вторникам и пятницам рейс из Кишинева будет прибывать в Краснодар в 8.20 и отправляться обратно в 10.30. По средам и субботам время прибытия рейса в кубанскую столицу — 19.20, время вылета — в 22.00. Перелеты будут осуществлять на воздушных судах Embraer 190 вместимостью до 114 человек. Компания предлагает два класса обслуживания — бизнес и эконом.

Жители Краснодарского края получат дополнительную возможность организовать свои путешествия по Европе за счет развитой маршрутной сети авиакомпании Air Moldova и удобных стыковок в аэропорту Кишинева.