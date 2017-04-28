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15:57 (мск), источник: Югополис

Между Краснодаром и Кишиневом открылось авиасообщение

В Международном аэропорту Краснодар в пятницу, 28 апреля, приземлился первый рейс авиакомпании Air Moldova из Кишинева.

Источник: Югополис

Молдавский авиаперевозчик будет выполнять рейсы четыре раза в неделю. По вторникам и пятницам рейс из Кишинева будет прибывать в Краснодар в 8.20 и отправляться обратно в 10.30. По средам и субботам время прибытия рейса в кубанскую столицу — 19.20, время вылета — в 22.00. Перелеты будут осуществлять на воздушных судах Embraer 190 вместимостью до 114 человек. Компания предлагает два класса обслуживания — бизнес и эконом.

Жители Краснодарского края получат дополнительную возможность организовать свои путешествия по Европе за счет развитой маршрутной сети авиакомпании Air Moldova и удобных стыковок в аэропорту Кишинева.

Помимо нового рейса в Краснодар, авиакомпания Air Moldova выполняет регулярные рейсы из Кишинева по следующим направлениям: Анталия, Афины, Барселона, Болонья, Брюссель, Бухарест, Вена, Венеция, Верона, Дублин, Ираклион, Ларнака, Лиссабон, Лондон, Мадрид, Милан, Париж, Рим, Стамбул, Турин, Флоренция, Франкфурт-на-Майне, а также сезонные рейсы в Тиват и на остров Корфу, сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро».

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