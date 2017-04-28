Нацбанк решил продать ряд объектов недвижимости в Киеве и регионах
В частности, принято решение об отчуждении оздоровительного комплекса «Прикарпатье» в Яремче
В частности, принято решение об отчуждении оздоровительного комплекса «Прикарпатье» в Яремче
Национальный банк Украины продолжает избавляться от своих непрофильных активов и принял ряд решений о продаже объектов недвижимости в Киеве и регионах.
В частности, как сообщается на сайте НБУ, принято решение об отчуждении оздоровительного комплекса «Прикарпатье» в Яремче
Кроме того, Нацбанк намерен продать на аукционе административные здания в Виннице и Яремче, уже получил согласование Фонда госимущества и совместно с аккредитованной фондом биржей готовит проведение аукциона.
Также НБУ планирует продать на аукционе здания и сооружения базы отдыха в Буцине Волынской области и в Геническе Херсонской области и ожидает соответствующего согласования Фонда госимущества.
Помимо этого, бюджетный комитет НБУ согласовал решение о продаже на аукционе неиспользуемых гаражей в
Согласно сообщению,
Также сообщается, что вырученные средства направляются в государственный бюджет Украины в полном объеме, а принять участие в аукционах смогут все желающие после того, как Фонд госимущества публично объявит о приватизации.