Нацбанк решил продать ряд объектов недвижимости в Киеве и регионах

Национальный банк Украины продолжает избавляться от своих непрофильных активов и принял ряд решений о продаже объектов недвижимости в Киеве и регионах.

В частности, как сообщается на сайте НБУ, принято решение об отчуждении оздоровительного комплекса «Прикарпатье» в Яремче Ивано-Франковской области, и Фонд госимущества уже включил этот комплекс в перечень объектов приватизации.

Кроме того, Нацбанк намерен продать на аукционе административные здания в Виннице и Яремче, уже получил согласование Фонда госимущества и совместно с аккредитованной фондом биржей готовит проведение аукциона.