Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
Как избежать пожаров и протечек в доме?
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
13:07 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк решил продать ряд объектов недвижимости в Киеве и регионах

В частности, принято решение об отчуждении оздоровительного комплекса «Прикарпатье» в Яремче Ивано-Франковской области, и Фонд госимущества уже включил этот комплекс в перечень объектов приватизации.

Источник: УНИАН

Национальный банк Украины продолжает избавляться от своих непрофильных активов и принял ряд решений о продаже объектов недвижимости в Киеве и регионах.

В частности, как сообщается на сайте НБУ, принято решение об отчуждении оздоровительного комплекса «Прикарпатье» в Яремче Ивано-Франковской области, и Фонд госимущества уже включил этот комплекс в перечень объектов приватизации.

Кроме того, Нацбанк намерен продать на аукционе административные здания в Виннице и Яремче, уже получил согласование Фонда госимущества и совместно с аккредитованной фондом биржей готовит проведение аукциона.

Читайте также
Еще один банк решил самоликвидироваться

Также НБУ планирует продать на аукционе здания и сооружения базы отдыха в Буцине Волынской области и в Геническе Херсонской области и ожидает соответствующего согласования Фонда госимущества.

Помимо этого, бюджетный комитет НБУ согласовал решение о продаже на аукционе неиспользуемых гаражей в Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве и Запорожье, ожидая независимой оценки этого имущества для последующего согласования с Фондом госимущества.

Согласно сообщению, физкультурно-оздоровительный комплекс в Киеве и база отдыха «Южные зори» в Одесской области будут переданы в сферу управления Министерства обороны Украины, здания НБУ в Одесской области — в сферу Министерства юстиции, здания в Тернополе — в сферу Государственной казначейской службы, здания пожарного депо Банкнотно-монетного двора НБУ — в сферу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, общежития НБУ в Харькове — в коммунальную собственность города.

Также сообщается, что вырученные средства направляются в государственный бюджет Украины в полном объеме, а принять участие в аукционах смогут все желающие после того, как Фонд госимущества публично объявит о приватизации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Украина и Беларусь в ближайшее время завершат демаркацию общей границы – Порошенко
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
В Совете Федерации оценили действия Трампа в отношении РФ
В России может измениться порядок погашения кредитов
В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Вместо «Йети»: эксклюзивный тест нового кроссовера Skoda Karoq появился внезапно. Замену Yeti ждали, но не так сразу — без прелюдий. Пара шпионских фото/видео не в счет. Раз не было точной информации, поползли слухи. А что оказалось правдой?
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь