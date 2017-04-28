Власти планируют организовать рейс Крым — Белоруссия с посадкой в Сочи
28 апреля.
28 апреля.
«Вопрос озвучен на заседании под председательством
Исполнительный директор Республиканского союза туристических организаций Белоруссии Валентин Цехмейстер считает, что промежуточная посадка в Краснодарском крае обеспечит заполняемость самолетов и удешевят перелет.
«Сочи рассматривается как более дорогой отдых, массового потока, как в Крым, туда не будет.
Когда такой рейс может быть организован, спикеры не уточнили.
Поток туристов из Белоруссии упал в разы после вхождения Крыма в состав России
«Турпоток за последние три года существенно снизился. Тот маршрут, который избирали белорусы — на машинах (через Украину — ИФ) приезжали в Крым, — сегодня по определенным политическим причинам и соображениям безопасности очень сложен», — сказал С. Стрельбицкий.
«Очень резко упал отдых в Крыму, он относился к бюджетному, как и Одесса. Особенно детский отдых, оздоровление», — подтвердил В. Цехмейстер.