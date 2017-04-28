Власти планируют организовать рейс Крым — Белоруссия с посадкой в Сочи

«Вопрос озвучен на заседании под председательством вице-премьера России Дмитрия Козака. Сегодня дано поручение об организации авиарейса в Крым, рассматриваются два варианта, в том числе “Минск-Адлер-Симферополь”. Я надеюсь, что если Росавиация найдет возможность организации такого рейса, то от этого выиграют две стороны. (Перелет) через Сочи будет и интереснее, и комфортнее», — сказал С. Стрельбицкий в ходе видеомоста Симферополь-Минск в пятницу.

Исполнительный директор Республиканского союза туристических организаций Белоруссии Валентин Цехмейстер считает, что промежуточная посадка в Краснодарском крае обеспечит заполняемость самолетов и удешевят перелет.

«Сочи рассматривается как более дорогой отдых, массового потока, как в Крым, туда не будет. Вип-туристы или те, кто привыкли и любят Сочи, воспользуются возможностью такого перелета, а основной поток полетит в Симферополь», — отметил В. Цехмейстер.

Когда такой рейс может быть организован, спикеры не уточнили.

Поток туристов из Белоруссии упал в разы после вхождения Крыма в состав России из-за трудностей с приездом на полуостров через Украину. В украинскую бытность региона белорусы «превышали планку в 2−3%» в общем турпотоке.

«Турпоток за последние три года существенно снизился. Тот маршрут, который избирали белорусы — на машинах (через Украину — ИФ) приезжали в Крым, — сегодня по определенным политическим причинам и соображениям безопасности очень сложен», — сказал С. Стрельбицкий.

«Очень резко упал отдых в Крыму, он относился к бюджетному, как и Одесса. Особенно детский отдых, оздоровление», — подтвердил В. Цехмейстер.