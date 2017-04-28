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17:23 (мск), источник: Новый Калининград

Кропоткин о ремонте фасадов на Острове к ЧМ: красиво, с полным остеклением

В конце мая будут разыграны конкурсы на ремонт к ЧМ-2018 фасадов остальных домов, расположенных на участке Ленинского проспекта от перекрестка с ул. Театральной до ТЦ «Плаза». Об этом сообщил журналистам в пятницу после заседания горсовета его глава Андрей Кропоткин.

Депутаты проголосовали за увеличение бюджета Калининграда в 2017—2018 годах на 1 млрд 658 млн рублей. Часть этих дополнительных средств, которые поступят в города из областного и федерального бюджетов, пойдут на ремонт фасадов. Как сообщалось ранее, всего планировалось привести в порядок внешний облик 12 домов, три из них уже отремонтированы.

Деньги будут направлены также на ремонт фасадов «в районе Солнечного бульвара» на Острове. Как пояснил Кропоткин, в этом случае город софинансирует 20% стоимости работ, остальное — областное правительство; оно отвечало и за проекты. Но, как рассказал глава горсовета, это должны быть «красивые фасады вентилируемые с остеклением полным». «Там 10 этажей, и что, башенки там пристроить? Это будет глупо. Конечно, там должно быть все современно, на торцах какие-то картинки будут, чтобы создать эту атмосферу праздника спорта, — отметил он. — По крайней мере, по дизайн-проекту все выглядит красиво».

В конечном счете, по его словам, вместе со средствами, выделяемыми по линии Областного фонда капремонта, на соответствующие работы в Калининграде будет направлено около 1 млрд 300 млн рублей.

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