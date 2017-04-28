Инвестор отложил открытие нижегородского крематория на май-июнь 2017 года
Инвестор перенес сроки открытия нижегородского крематория на
Инвестор перенес сроки открытия нижегородского крематория на
Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил руководитель ООО «Терра» Игорь Щеголев 29 апреля.
По его словам, на данный момент завершены все работы, связанные со строительством и обустройством здания, проведены пробные кремации, однако продолжается благоустройство прилегающей территории, в частности, ведется озеленение и подголовка к асфальтированию подъездной дороги. «Наши планы немного скорректировала погода и снег, поэтому пришлось отложить открытие. Я думаю, что сразу после майских праздников мы приступим к завершающему этапу благоустройства и параллельно отдадим в администрацию города последние документы о полной готовности объекта. Думаю, что в конце мая — начале июня мы откроемся», — отметил Щеголев.
Напомним, что ранее ООО «Терра» (имеет долю в уставном капитале ООО «Нижегородский ритуальный дом», которое осуществляет реализацию проекта — прим. НИА «Нижний Новгород») рассчитывало на сдачу крематория в эксплуатацию в