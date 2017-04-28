Инвестор отложил открытие нижегородского крематория на май-июнь 2017 года

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил руководитель ООО «Терра» Игорь Щеголев 29 апреля.

По его словам, на данный момент завершены все работы, связанные со строительством и обустройством здания, проведены пробные кремации, однако продолжается благоустройство прилегающей территории, в частности, ведется озеленение и подголовка к асфальтированию подъездной дороги. «Наши планы немного скорректировала погода и снег, поэтому пришлось отложить открытие. Я думаю, что сразу после майских праздников мы приступим к завершающему этапу благоустройства и параллельно отдадим в администрацию города последние документы о полной готовности объекта. Думаю, что в конце мая — начале июня мы откроемся», — отметил Щеголев.