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14:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Инвестор отложил открытие нижегородского крематория на май-июнь 2017 года

Инвестор перенес сроки открытия нижегородского крематория на май-июнь 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил руководитель ООО «Терра» Игорь Щеголев 29 апреля.

По его словам, на данный момент завершены все работы, связанные со строительством и обустройством здания, проведены пробные кремации, однако продолжается благоустройство прилегающей территории, в частности, ведется озеленение и подголовка к асфальтированию подъездной дороги. «Наши планы немного скорректировала погода и снег, поэтому пришлось отложить открытие. Я думаю, что сразу после майских праздников мы приступим к завершающему этапу благоустройства и параллельно отдадим в администрацию города последние документы о полной готовности объекта. Думаю, что в конце мая — начале июня мы откроемся», — отметил Щеголев.

Напомним, что ранее ООО «Терра» (имеет долю в уставном капитале ООО «Нижегородский ритуальный дом», которое осуществляет реализацию проекта — прим. НИА «Нижний Новгород») рассчитывало на сдачу крематория в эксплуатацию в марте-апреле 2017 года. В ноябре 2016 года сообщалось, что инвестора намеревался ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса нижегородского крематория в январе 2017 года. Еще ранее «Нижегородский ритуальный дом» планировал построить первый в городе крематорий с колумбарием к декабрю 2016 года, до этого срок был обозначен серединой лета 2016 года.

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