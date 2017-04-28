Росприроднадзор через суд потребовал прекратить работы на буферных прудах Омского НПЗ

ОМСК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Управление Росприроднадзора по Омской области обратилось в суд с требованием прекратить ремонтные работы на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ, принадлежит ПАО «Газпром нефть») и рекультивировать гидротехническое сооружение для прекращения загрязнения воздуха, сообщила пресс-служба ведомства.

Росприроднадзор: в Омске ещё будет пахнуть, потому что расковыряли буферные пруды

Ранее исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин заявил, что именно работы на буферных прудах стали причиной выброса в атмосферу Омска этилмеркаптана, используемого в качестве добавки к не имеющему запаха природному газу. 400-кратное превышение концентрации этого вещества было зафиксировано в Омске 10 марта.

В апреле омский Росприроднадзор признал, что нарушений, связанных с выбросами этилмеркаптана, на объектах Омского НПЗ не обнаружено.

«Управление Росприроднадзора по Омской области в рамках контрольно-надзорной деятельности и в целях противодействия экологическому загрязнению атмосферного воздуха г. Омска и Омской области 26 апреля направило исковое заявление в Советский районный суд г. Омска», — говорится в сообщении ведомства.

Росприроднадзор требует признать незаконной деятельность АО «Газпромнефть-ОНПЗ», их генерального подрядчика ООО «Нефтехимремонт» и субподрядчика ООО «Нижегородский институт прикладных технологий» на буферных прудах, обязать эти организации прекратить деятельность по работе с отходами, прекратить использование буферных прудов для накопления отходов и обязать «Газпромнефть-ОНПЗ» провести рекультивацию земельного участка.