Росприроднадзор через суд потребовал прекратить работы на буферных прудах Омского НПЗ
Ранее в ведомстве заявили, что именно работы на буферных прудах стали причиной выброса в атмосферу Омска этилмеркаптана.
Ранее в ведомстве заявили, что именно работы на буферных прудах стали причиной выброса в атмосферу Омска этилмеркаптана.
ОМСК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Управление Росприроднадзора по Омской области обратилось в суд с требованием прекратить ремонтные работы на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ, принадлежит ПАО «Газпром нефть») и рекультивировать гидротехническое сооружение для прекращения загрязнения воздуха, сообщила
Ранее исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин заявил, что именно работы на буферных прудах стали причиной выброса в атмосферу Омска этилмеркаптана, используемого в качестве добавки к не имеющему запаха природному газу. 400-кратное превышение концентрации этого вещества было зафиксировано в Омске 10 марта.
В апреле омский Росприроднадзор признал, что нарушений, связанных с выбросами этилмеркаптана, на объектах Омского НПЗ не обнаружено.
«Управление Росприроднадзора по Омской области в рамках
Росприроднадзор требует признать незаконной деятельность АО «Газпромнефть-ОНПЗ», их генерального подрядчика ООО «Нефтехимремонт» и субподрядчика ООО «Нижегородский институт прикладных технологий» на буферных прудах, обязать эти организации прекратить деятельность по работе с отходами, прекратить использование буферных прудов для накопления отходов и обязать «Газпромнефть-ОНПЗ» провести рекультивацию земельного участка.
Позиция ОНПЗ
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«Все мероприятия по обращению с осадком имеют целью подготовку к ремонту в соответствии с предписанием Ростехнадзора, — рассказали на нефтезаводе. — В настоящее время на буферном пруду ведутся земляные работы для определения качества основания пруда, при этом дно площадки открывается для обследований и последующего ремонта объекта».
Представитель ОНПЗ также сообщил, что местный Ростехнадзор