Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Семечки признали токсичными
Силуанов получил новую должность
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Последний барьер для «Спартака»
Шарапова: После паузы лучше понимаю, на что способно моё тело
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Подготовка техники к Параду Победы
11Протест одного
14:03 (мск), источник: ТАСС

Росприроднадзор через суд потребовал прекратить работы на буферных прудах Омского НПЗ

Ранее в ведомстве заявили, что именно работы на буферных прудах стали причиной выброса в атмосферу Омска этилмеркаптана.

ОМСК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Управление Росприроднадзора по Омской области обратилось в суд с требованием прекратить ремонтные работы на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ, принадлежит ПАО «Газпром нефть») и рекультивировать гидротехническое сооружение для прекращения загрязнения воздуха, сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте также
Росприроднадзор: в Омске ещё будет пахнуть, потому что расковыряли буферные пруды

Ранее исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин заявил, что именно работы на буферных прудах стали причиной выброса в атмосферу Омска этилмеркаптана, используемого в качестве добавки к не имеющему запаха природному газу. 400-кратное превышение концентрации этого вещества было зафиксировано в Омске 10 марта.

В апреле омский Росприроднадзор признал, что нарушений, связанных с выбросами этилмеркаптана, на объектах Омского НПЗ не обнаружено.

«Управление Росприроднадзора по Омской области в рамках контрольно-надзорной деятельности и в целях противодействия экологическому загрязнению атмосферного воздуха г. Омска и Омской области 26 апреля направило исковое заявление в Советский районный суд г. Омска», — говорится в сообщении ведомства.

Росприроднадзор требует признать незаконной деятельность АО «Газпромнефть-ОНПЗ», их генерального подрядчика ООО «Нефтехимремонт» и субподрядчика ООО «Нижегородский институт прикладных технологий» на буферных прудах, обязать эти организации прекратить деятельность по работе с отходами, прекратить использование буферных прудов для накопления отходов и обязать «Газпромнефть-ОНПЗ» провести рекультивацию земельного участка.

Читайте также
Следком пока не подтверждает версию Росприроднадзора об источнике омской вони

Позиция ОНПЗ

В пресс-службе ОНПЗ в ответ на запрос ТАСС сообщили, что работы на буферных прудах ведутся в соответствии с предписанием Сибирского управления Ростехнадзора, которое обязало предприятие восстановить геометрию дамб сооружения.

«Все мероприятия по обращению с осадком имеют целью подготовку к ремонту в соответствии с предписанием Ростехнадзора, — рассказали на нефтезаводе. — В настоящее время на буферном пруду ведутся земляные работы для определения качества основания пруда, при этом дно площадки открывается для обследований и последующего ремонта объекта».

Представитель ОНПЗ также сообщил, что местный Ростехнадзор 17—20 апреля провел внеплановую проверку буферных прудов, по итогам которой признал эксплуатацию объекта безопасной. В ведомстве отметили, что контроль за характеристиками сооружения ведется регулярно и в полном объеме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
В ООН оценили ущерб стран от санкций против России
Чавушоглу сообщил, что РФ и Турция договорились о поставке С-400
В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи
Банк России снизил ключевую ставку
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Проект «Кортеж»: седан засняли на конвейере (фото) В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь