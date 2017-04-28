Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
При этом ЦБ ожидает роста экономики в 2017—2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть.
При этом ЦБ ожидает роста экономики в 2017—2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть.
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Центробанк, снизив ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 9,75%, убрал из заявления по итогам совета директоров временной ориентир дальнейшего смягчения политики.
В марте, снизив ставку на 25 б.п., ЦБ указывал, что он «допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во
При этом сам ЦБ не давал публичных оценок возможного уровня ставки на конец года.