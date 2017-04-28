Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Центробанк, снизив ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 9,75%, убрал из заявления по итогам совета директоров временной ориентир дальнейшего смягчения политики.

В марте, снизив ставку на 25 б.п., ЦБ указывал, что он «допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года». В новом заявлении в роли сигнала выступает такая фраза — «оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась».