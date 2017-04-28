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14:39 (мск), источник: Интерфакс

Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%

При этом ЦБ ожидает роста экономики в 2017—2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть.

Источник: Reuters

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Центробанк, снизив ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 9,75%, убрал из заявления по итогам совета директоров временной ориентир дальнейшего смягчения политики.

В марте, снизив ставку на 25 б.п., ЦБ указывал, что он «допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года». В новом заявлении в роли сигнала выступает такая фраза — «оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась».

При этом сам ЦБ не давал публичных оценок возможного уровня ставки на конец года. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает снижение ставки до 8,5% (то есть на 150 базисных пунктов за год).

Комментарии
2
валера малютин
нет ни одного коммента от пятоколонников, должно быть положительные явления в российской экономике либерастню не интересуют
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Виктор Потоцкий
Значит валюта пойдёт в рост что уже наблюдается на сайте ЦБ...
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