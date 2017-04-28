НБУ ликвидирует Финбанк

Как сообщается, решение № 275-рш о ликвидации банка было принято правлением НБУ 27 апреля. В свою очередь, Фонд гарантирования вкладов передал полномочия ликвидатора ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации и ликвидации департамента управления активами Ирклиенко Юрию Петровичу сроком на два года с 28 апреля 2017 до 27 апреля 2019 включительно.

Напомним, в начале апреля НБУ признал Финбанк неплатежеспособным. Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, что Финбанк не был проблемным, а просто не осуществлял деятельности и не имел практически никаких обязательств, пояснила замглавы НБУ.