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14:16 (мск), источник: РБК - Украина

НБУ ликвидирует Финбанк

Национальный банк Украины принял решение о ликвидации неплатежеспособного ПАО «Финбанк» (Одесса) народного депутата от БПП Александра Грановского. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Источник: Reuters

Как сообщается, решение № 275-рш о ликвидации банка было принято правлением НБУ 27 апреля. В свою очередь, Фонд гарантирования вкладов передал полномочия ликвидатора ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации и ликвидации департамента управления активами Ирклиенко Юрию Петровичу сроком на два года с 28 апреля 2017 до 27 апреля 2019 включительно.

Напомним, в начале апреля НБУ признал Финбанк неплатежеспособным. Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, что Финбанк не был проблемным, а просто не осуществлял деятельности и не имел практически никаких обязательств, пояснила замглавы НБУ.

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