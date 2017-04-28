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14:32 (мск), источник: РИА Новости

СМИ обнаружили ошибку на новых банкнотах Банка Англии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Текст, напечатанный на новых 5-фунтовых купюрах Банка Англии, содержит пунктуационные ошибки, пишет издание Telegraph.

Источник: AFP 2017

На банкноты рядом с портретом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля помещена его цитата: «Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat)».

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В проекте дизайна все правила пунктуации были соблюдены, однако на купюрах, выпущенных в обращение, были убраны кавычки и точка.

«Это выглядит так, будто это произносят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Определенно должны быть кавычки и точка», — прокомментировала оформление денежного знака профессор Оксфордского университета Тара Стаббс.

Банк Англии пока не дал комментариев.

Новая пластиковая 5-фунтовая купюра с изображением Королевы Елизаветы Второй и Уинстона Черчилля уже попадала в центр скандала. После того, как банкнота поступила в обращение в сентябре прошлого года, защитники животных и вегетарианцы обнаружили, что в полимерных гранулах, используемых для ее производства, содержится сало, получаемое из животного жира.

Банк Англии признал этот факт и пообещал изучить данный вопрос. На печать 5-фунтовых купюр ушло 46 миллионов фунтов стерлингов.

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