В праздничные выходные отопление отключат в Карабаше и Миассе
Среднесуточные температуры выше 8 градусов тепла стабильно держатся в Карабаше и Миассе.
Среднесуточные температуры выше 8 градусов тепла стабильно держатся в Карабаше и Миассе.
Вслед за Магнитогорском отопительный сезон завершается в Миассе и Карабаше (Челябинская область) — в этих городах среднесуточная температура выше 8 градусов тепла держится уже в течение пяти суток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В Миассе, по словам первого
В администрации округа отмечают, что сроки отключения отопления предположительные и могут быть скорректированы согласно показаниям термометров.
В администрации Карабаша также готовится постановление об отключении отопления с понедельника, 1 мая.
Напомним, в Челябинске планируют отключить отопление не раньше, чем через две недели — в середине мая. Городские власти ссылаются на возможный «минус» после Первомая.