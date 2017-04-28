В праздничные выходные отопление отключат в Карабаше и Миассе

Вслед за Магнитогорском отопительный сезон завершается в Миассе и Карабаше (Челябинская область) — в этих городах среднесуточная температура выше 8 градусов тепла держится уже в течение пяти суток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Миассе, по словам первого вице-мэра Александра Качева, первым делом перестанут отапливать административные здания, потом жилые дома и только затем дошкольные учреждения, детские дома, школы, больницы и другие социальные учреждения.

В администрации округа отмечают, что сроки отключения отопления предположительные и могут быть скорректированы согласно показаниям термометров.

В администрации Карабаша также готовится постановление об отключении отопления с понедельника, 1 мая.

Напомним, в Челябинске планируют отключить отопление не раньше, чем через две недели — в середине мая. Городские власти ссылаются на возможный «минус» после Первомая.