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14:37 (мск), источник: БЕЛТА

Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 30 апреля

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 30 апреля. Такая информация размещена на сайте ОАО «Банковский процессинговый центр», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Банковский процессинговый центр 30 апреля с 2.00 до 3.00 будет проводить технологические работы по обновлению интерфейсов международных платежных систем на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса) и пунктов выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу процессингового центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 71,2 тыс. организаций торговли и сервиса, более 112 тыс. платежных терминалов, 2,6 тыс. банкоматов и почти 2,8 тыс. инфокиосков.

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