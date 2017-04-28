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14:50 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму планируют запустить морские «Кометы» — Минкурортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму рассматривается возможность запуска морских судов на подводных крыльях «Комета» для перевозки пассажиров.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий в ходе видеомоста Симферополь — Минск в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Рассматривается вопрос (запуска) “Комет”. Сейчас этот вопрос ставится на повестку дня. Очень надеюсь, что наш завод “Море” начнет производить такие виды кораблей, которые смогут курсировать между городами вдоль побережья Крыма, а также между городами других регионов», — сказал Стрельбицкий.

По его словам, специалисты феодосийского судостроительного завода «Море» уже представили макет будущего судна.

«Комета» — серия морских пассажирских теплоходов на подводных крыльях. Разработан в 1961 году. Судна серийно производились в 1964—1981 годах на Феодосийском судостроительном заводе «Море». Всего было построено 86 «Комет», в том числе 34 на экспорт.

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