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15:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения воды со 2 по 4 мая

УФА, 28 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщает об отключении воды из-за проведения ремонтных работ на следующей неделе.

Источник: Reuters

2 мая в Октябрьском районе запланировано отключение горячей и холодной воды с 10 до 17 часов на ул. Шафиева, 46, 46/1, 48а; ул. Рязанская, 5, 10; ул. Ростовская, 13, 15, 15/1, 24.

3 мая в Октябрьском районе с 10.30 до 22.30 будет отключена холодная вода на проспекте Октября, 56, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 60/2, 62, 62/1, 62/2, 64, 64/1, 66, 66а, 66/2, 68, 68/1, ул. Комсомольская, 133/1.

В этот же день в Калининском районе с 11 до 14 часов холодную воду отключат на ул. Семашко, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Высоковольтная, 2 В, 9, 9а.

4 мая запланировано два отключения.

В Советском районе горячее и холодное водоснабжение с 10 до 23 часов отключат на ул. Губайдуллина, 19/5, 19/6; ул. Бакалинская, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62; ул. Злобина, 5/3; ул. Баргузинская, 19, 19/1.

В Калининском районе 4 мая с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Шумавцова, 19, 21, 23, 23а; ул. Маяковского, 13, 16; ул. Победы, 11; ул. Первомайская, 32а.

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