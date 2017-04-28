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15:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчане обрушили строительный рынок

Жилье не продается.

Источник: УралИнформБюро

Объем ввода в строй нового жилья на Среднем Урале в 2016 году составил всего 85,1% от показателей 2015-го — «в минусе» оказалось 73 тысячи квадратных метров. Такие данные приводит Свердловскстат. Тенденция на снижение продолжилась в первом квартале 2017 года: за январь-март в регионе сдано в строй лишь 231,5 тысячи квадратных метров — 50,8% от объема аналогичного периода 2016 года.

По мнению аналитика Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова, падение объемов строительства на Среднем Урале в первом квартале 2017 года вызвано общим спадом строительного рынка, случившимся двумя годами ранее. При этом главной причиной собеседник «Уралинформбюро» назвал снижение покупательных возможностей населения.

«Чтобы ввести жилье в 2017 году, его надо было начинать строить в 2015-м. Но из-за спада на рынке, случившегося два года назад, девелоперы стали закладывать в планы меньше проектов. Тем не менее на рынке региона сегодня имеется большой задел домов, находящихся на конечной стадии строительства. Поэтому по итогам года снижения может и не быть. А вот в 2018 году строительные резервы, скорее всего, уменьшатся» — прогнозирует эксперт.

Стоит отметить, что единственным свердловским городом, вышедшим по итогам 2016 года в плюс, стала Верхняя Пышма, где сдали 117,3 тысячи квадратных метров — на 31,3 тысячи «квадратов» больше, чем годом ранее. А вот в Екатеринбурге, по данным УПН, число объектов в стадии строительства также идет на убыль — в первом квартале 2017-го их количество уменьшилось на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.

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