Свердловчане обрушили строительный рынок
Жилье не продается.
Жилье не продается.
Объем ввода в строй нового жилья на Среднем Урале в 2016 году составил всего 85,1% от показателей 2015-го — «в минусе» оказалось 73 тысячи квадратных метров. Такие данные приводит Свердловскстат. Тенденция на снижение продолжилась в первом квартале 2017 года: за
По мнению аналитика Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова, падение объемов строительства на Среднем Урале в первом квартале 2017 года вызвано общим спадом строительного рынка, случившимся двумя годами ранее. При этом главной причиной собеседник «Уралинформбюро» назвал снижение покупательных возможностей населения.
«Чтобы ввести жилье в 2017 году, его надо было начинать строить в 2015-м. Но
Стоит отметить, что единственным свердловским городом, вышедшим по итогам 2016 года в плюс, стала Верхняя Пышма, где сдали 117,3 тысячи квадратных метров — на 31,3 тысячи «квадратов» больше, чем годом ранее. А вот в Екатеринбурге, по данным УПН, число объектов в стадии строительства также идет на убыль — в первом квартале 2017-го их количество уменьшилось на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.