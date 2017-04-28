Омский НПЗ опроверг связь между выбросами этилмеркаптана и работами на буферных прудах

По итогам неоднократно проводимых отборов проб воздуха на различные вещества, и т. ч. углеводороды широкого спектра, Омский НПЗ не получил ни одного документа, подтверждающего превышение загрязняющих веществ в атмосфере в районе технологических объектов предприятия, и т. ч. буферных прудов.

В рамках очередной внеплановой проверки, проводимой с 21 апреля, представители Росприроднадзора выезжают на буферные пруды не менее трех раз в неделю, в том числе во время массовых жалоб омичей на запах этилмеркаптана в воздухе, но за этот период не смогли ни разу установить и подтвердить источник выбросов.