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15:45 (мск), источник: Om1.ru

Омский НПЗ опроверг связь между выбросами этилмеркаптана и работами на буферных прудах

Омский НПЗ выступил с официальным комментарием по поводу заявления представителей Росприроднадзора о том, что выбросы в атмосферу являются следствием работ, которые проводят на принадлежащих заводу буферных прудах несколько предприятий.

Версии, изложенные в комментарии регионального Росприроднадзора, являются личным мнением начальника экологического отдела Росприроднадзора по Омской области Сергея Тектова, поскольку не подкрепляются результатами проверок, проводимых в течение 1,5 месяцев на буферном пруду Омского НПЗ.

По итогам неоднократно проводимых отборов проб воздуха на различные вещества, и т. ч. углеводороды широкого спектра, Омский НПЗ не получил ни одного документа, подтверждающего превышение загрязняющих веществ в атмосфере в районе технологических объектов предприятия, и т. ч. буферных прудов.

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В рамках очередной внеплановой проверки, проводимой с 21 апреля, представители Росприроднадзора выезжают на буферные пруды не менее трех раз в неделю, в том числе во время массовых жалоб омичей на запах этилмеркаптана в воздухе, но за этот период не смогли ни разу установить и подтвердить источник выбросов.

Преждевременные выводы, которые неоднократно озвучивало региональное управление Росприроднадзора, представители этого ведомства так же неоднократно и дезавуировали.

Как следует из официального заявления Росприроднадзора 26 апреля 2017 г. направлено исковое заявление в Советский районный суд г. Омска с требованиями прекратить деятельность на прудах. При этом это противоречит ранее озвученной позиции С. Еремина (и.о. руководителя омского РПН) о необходимости продолжения ремонтных работ на буферных прудах. Содержание иска не связано с проблемой запахов в г. Омске и уголовным делом возбуждённым Следственным комитетом по факту выбросов этилмеркаптана.

Омский НПЗ с 2016 года ведет работу по ремонту буферных прудов в соответствии с предписанием Ростехнадзора. По результатам внеплановой проверки, проведенной Сибирским управлением Ростехнадзора 17—20 апреля на буферном пруду Омского НПЗ, эксплуатация объекта признана безопасной. Также проверка установила, что контроль за характеристиками буферного пруда в соответствии с проектом мониторинга ведется регулярно и в полном объеме. В настоящее время на буферном пруду в соответствии с требованиями безопасности и повышения надежности объекта ведется подготовка к ремонтам: на площадке ведутся земляные работы с целью определения качества основания пруда, при этом дно площадки открывается для обследований и последующего ремонта объекта.

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Предметом проверки Ростехнадзора, не выявившей нарушений в части обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, стали дамбы буферного пруда, насосная станция и водовыпускные сооружения.

Для информации:

Декларация безопасности гидротехнических сооружений буферного пруда очистных сооружений Омского НПЗ, утвержденная 4 августа 2015 года заместителем руководителя Сибирского управления Ростехнадзора, включает мероприятия по повышению безопасности и надежности очистных сооружений. По результатам преддекларационного обследования контролирующим ведомством предписано восстановить геометрию дамб в соответствии с проектными параметрами и современными нормативными требованиями, восстановить проектное состояние крепления откосов дамб.

На основании декларации был разработан план производства работ и заключен договор с подрядной организацией. В ноябре 2016 года начаты непосредственные работы по подготовке к ремонту гидротехнического сооружения. Плановое обследование включало комплекс работ в том числе по наблюдению за статичностью состояния дамб с помощью специальных реперов. Дальнейший мониторинг с целью их доведения до проектных величин представлялся невозможным из-за толщи воды и осадка (донных отложений). Все мероприятия по обращению с осадком имеют целью подготовку к ремонту в соответствии с предписанием Ростехнадзора.

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