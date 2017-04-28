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18:03 (мск), источник: РИАЦ

Во Фролово компания незаконно управляла многоквартирным домом

Фроловский городской суд поддержал позицию инспекции Госжилнадзора Волгоградской области и исключил из реестра УК «Жилищное хозяйство» лицензию на управление многоквартирным домом № 54 на улице Спартаковская в г. Фролово.

Источник: РИАЦ

По информации Госжилнадзора, в ведомства обратились жильцы дома с жалобой на то, что порядок выбора управляющей компании был нарушен. По факту специалисты провели внеплановую проверку — тщательно изучили документы общего собрания собственников и выявили нарушения. Вопрос о выборе УК «Жилищное хозяйство» не был заявлен в повестке собрания, однако в итоговом протоколе появилось соответствующее решение, что является нарушением жилищного законодательства. Таким образом, управляющая компания «Жилищное хозяйство» многоквартирным домом управляла неправомерно.

Благодаря вмешательству инспекции собственники получили возможность выбрать управляющую организацию на законных основаниях. Проверка соблюдения порядка выбора управляющей компании и заключения с ней договора — одно из значимых направлений деятельности органов государственного жилищного надзора. За 2016 год инспекцией Госжилнадзора Волгоградской области по данному направлению проведено 150 проверок, выявлено более 100 нарушений. Сейчас эта работа продолжается. При выявлении признаков фальсификации протоколов общих собраний материалы направляются в правоохранительные органы.

Кроме того, управкомпании лишаются права управлять многоквартирными домами из-за систематического неисполнения предписаний. Так, из реестра восьми УК исключены сведения о 28 многоквартирных домах. В очереди на исключение почти 70 объектов.

Отметим, что наведение порядка в сфере ЖКХ является одним из приоритетов работы органов власти, обозначенных губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В регионе продолжается формирование рынка добросовестных управляющих организаций, усиливается работа, направленная на защиту прав жителей.

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