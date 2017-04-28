Власти увеличили бюджет Воронежской области на 426 млн рублей

Депутаты областной Думы утвердили увеличение бюджета Воронежской области на 426 млн рублей на заседании в четверг, 27 апреля. Деньги распределят между региональными департаментами социальной защиты, здравоохранения, природных ресурсов и экологии, сообщил председатель регионального парламента Владимир Нетесов. Дополнительные средства поступили из федеральной казны.

По словам руководителя областного департамента финансов Надежды Сафоновой, 300 млн рублей поступили от госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. Деньги потратят на создание, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в регионе. Еще 125,7 млн рублей составили межбюджетные трансферты из муниципальных образований для обеспечения софинансирования федеральных субсидий.

Кроме того, федеральные власти предоставили Воронежской области бюджетный кредит в 3,56 млрд рублей. Деньги позволят погасить часть полученных кредитов и снизить нагрузку на бюджет по обслуживанию государственного долга.

Контекст

Облдума утвердила бюджет Воронежской области в декабре 2016 года. Доходы региональной казны в 2017 году составят 76,6 млрд рублей, расходы — 77,5 млрд рублей, дефицит — 900 млн рублей, что в шесть раз меньше, чем в 2016 году. На финансирование социально значимых статей направят 76,5% средств.

Ко второму чтению бюджета-2017 поступило четыре поправки от депутатов. В рамках поправок 187,3 млн рублей дополнительно выделили на финансирование образовательных учреждений различного типа. С учетом перераспределения зарезервированных ранее средств расходы на образование увеличились на 331 млн рублей.

Расходы на развитие транспортной инфраструктуры возросли с 4,8 млрд до 7,1 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и на развитие улично-дорожной сети Воронежа. На развитие АПК бюджет выделит 4,2 млрд рублей.