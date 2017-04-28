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17:41 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подбор персонала для аэропорта «Платов» начался на Дону

Подбор персонала для строящегося аэропорта «Платов» начался в Ростовской области, сообщает управление государственной службы занятости населения региона.

«Международный аэропорт “Платов” начал активную работу со службой занятости по подбору персонала. Получены сведения о 129 вакансиях, таких как: начальник котельной, инженер КИПиА, инженер отдела связи, инженер смены отдела технических систем безопасности, инженер по светотехническому обеспечению полетов, техник по расчету рейсов группы сборов, специалист по наземному обслуживанию, водитель автомобиля, шеф-повар, инспектор по досмотру ручной клади и другие», — говорится в сообщении.

Сообщается, что окончательное штатное расписание аэропорта будет утверждаться в июле-августе 2017 года.

Напомним, новый аэропортовый комплекс возводится в районе станицы Грушевская Аксайского района. Проектом предусмотрено строительство искусственной взлетно-посадочной полосы протяженностью 3600 м, пассажирского терминала площадью 50 тыс. кв. м и пропускной способностью 5 млн пассажиров в год.

Начало работы нового аэропортового комплекса в штатном режиме запланировано на декабрь 2017 года.

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