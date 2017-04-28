Подбор персонала для аэропорта «Платов» начался на Дону
Подбор персонала для строящегося аэропорта «Платов» начался в Ростовской области, сообщает управление государственной службы занятости населения региона.
Подбор персонала для строящегося аэропорта «Платов» начался в Ростовской области, сообщает управление государственной службы занятости населения региона.
«Международный аэропорт “Платов” начал активную работу со службой занятости по подбору персонала. Получены сведения о 129 вакансиях, таких как: начальник котельной, инженер КИПиА, инженер отдела связи, инженер смены отдела технических систем безопасности, инженер по светотехническому обеспечению полетов, техник по расчету рейсов группы сборов, специалист по наземному обслуживанию, водитель автомобиля,
Сообщается, что окончательное штатное расписание аэропорта будет утверждаться в
Напомним, новый аэропортовый комплекс возводится в районе станицы Грушевская Аксайского района. Проектом предусмотрено строительство искусственной
Начало работы нового аэропортового комплекса в штатном режиме запланировано на декабрь 2017 года.