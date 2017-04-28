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18:44 (мск), источник: АиФ Черноземье

Стоимость строительства метро в Воронеже оценили в миллиард евро

Японский проект по улучшению городской среды пока носит пилотный характер.

Источник: Reuters

Первая очередь строительства двух линий метро в Воронеже обойдется в миллиард евро.

Такую сумму озвучили авторы пилотного проекта по улучшению городской среды, которым занимаются японцы. 28 апреля в Воронеж по этому вопросу приехал министр по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко.

По информации «Коммерсанта», представитель японской компании презентовал концепцию, в рамках которой две ветки метро соединяют центр города с Северным районом и Левым берегом. Проект будет возможно реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

Решение по реализации новой транспортной концепции еще не принято. Сам проект еще предстоит доработать.

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