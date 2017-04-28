МЭРТ предложило повысить минимальные цены на алкоголь
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.
В пятницу, 28 апреля, был обнародован проект постановления Кабинета министров, что устанавливает новые минимальные
Как отмечается, размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время, в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков (водки,
«В результате в Минэкономики поступили многочисленные обращения участников рынка, отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы», — сообщает
«В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения доли теневой экономики Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.
В частности, розничные цены на водку и
Напомним, что с 1 марта ставки акцизов на