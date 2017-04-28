МЭРТ предложило повысить минимальные цены на алкоголь

В пятницу, 28 апреля, был обнародован проект постановления Кабинета министров, что устанавливает новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые из алкогольных напитков, сообщает пресс-служба МЭРТ.

Как отмечается, размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время, в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков (водки, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина и т. д. ).

«В результате в Минэкономики поступили многочисленные обращения участников рынка, отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы», — сообщает пресс-служба.

«В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения доли теневой экономики Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличить на 7,64−11,3%; виски, ром и джин — на 3,5−4,6%; коньяк (бренди) — на 3,4−6,1%; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты — на 1,7−1,8%.