Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Плюсы и минусы квартир-студий
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Возвращение христиан в Каракош
21:53 (мск), источник: Ipress.ua

МЭРТ предложило повысить минимальные цены на алкоголь

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

Источник: Ipress.ua

В пятницу, 28 апреля, был обнародован проект постановления Кабинета министров, что устанавливает новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые из алкогольных напитков, сообщает пресс-служба МЭРТ.

Читайте также
Порошенко анонсировал дешевые поездки украинцев в Европу

Как отмечается, размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время, в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков (водки, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина и т. д.).

«В результате в Минэкономики поступили многочисленные обращения участников рынка, отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы», — сообщает пресс-служба.

«В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения доли теневой экономики Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличить на 7,64−11,3%; виски, ром и джин — на 3,5−4,6%; коньяк (бренди) — на 3,4−6,1%; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты — на 1,7−1,8%.

Напомним, что с 1 марта ставки акцизов на ликеро-водочные изделия увеличились на 20% — до 126,96 грн/литр стопроцентного спирта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Нынешний президент ФФУ стал единым кандидатом на предстоящих выборах главы федерации
В ООН назвали самый «страдающий» от санкций российский регион
Путин отметил рост числа несовершеннолетних наркоманов на 60%
Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО
В МИД ответили на заявление Белого дома об изоляции России в ООН
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
Начата проверка после нападения на активистку «Яблока» в Москве
ОКР ответил на призыв Германии отстранить Россию от Олимпиады
Спорт
Гончаренко vs. Каррера, Медведев vs. рекорд Нигматуллина Выделяем главные интриги 26-го тура чемпионата России
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь