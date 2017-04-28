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18:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму в «черный список» включат 500 строительных объектов

Что попадет под мораторий, станет известно сегодня вечером.

Архитектурно-градостроительный совет Крыма заканчивает формировать список объектов, строительство которых приостановлено из-за нарушений. В него войдут порядка 500 объектов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании совета.

Главный архитектор Крыма Анна Царева на совете прокомментировала введение моратория на капитальное строительство в восьми городах и шести районах республики до проверки разрешительной документации Архитектурно-градостроительным советом Крыма.

По ее словам, это временная и необходимая мера.

— Это перечень мер и действий, который будет реализован совместно со всеми ведомствами. В основном, проблемы, из-за которых сейчас страдают застройщики, инициированы неточной или некорректной трактовкой градостроительного законодательства, — цитирует Цареву пресс-служба правительства РК.

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