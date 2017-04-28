В Крыму в «черный список» включат 500 строительных объектов
Что попадет под мораторий, станет известно сегодня вечером.
Что попадет под мораторий, станет известно сегодня вечером.
Главный архитектор Крыма Анна Царева на совете прокомментировала введение моратория на капитальное строительство в восьми городах и шести районах республики до проверки разрешительной документации
По ее словам, это временная и необходимая мера.
— Это перечень мер и действий, который будет реализован совместно со всеми ведомствами. В основном, проблемы,