В Крыму в «черный список» включат 500 строительных объектов

Архитектурно-градостроительный совет Крыма заканчивает формировать список объектов, строительство которых приостановлено из-за нарушений. В него войдут порядка 500 объектов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании совета.

Главный архитектор Крыма Анна Царева на совете прокомментировала введение моратория на капитальное строительство в восьми городах и шести районах республики до проверки разрешительной документации Архитектурно-градостроительным советом Крыма.

По ее словам, это временная и необходимая мера.