Отключения горячей воды в омских квартирах начнутся уже в мае

Еще не завершен отопительный сезон, но ресурсоснабжающие компании уже готовят графики летних отключений горячей воды. Жители Советского округа испытают сезонные неудобства уже в середине мая. Первыми перекроют воду у потребителей луча «Юбилейный» ТЭЦ-4, сообщил «Омскрегион» со ссылкой на компанию «Омск РТС».

Горячего водоснабжения не будет в 70 зданиях в Нефтяниках с 14 по 18 мая.

Это дома по адресам:

1. пр-кт Мира, 112 (учебное заведение), 131, 131 А, 157, 159, 161, 161/Б, 161/Г, 161/Е, 163, 163 корп.1, 163 корп.2, 163 корп.3, 163/А, 163/Б, 165, 165 корп.1, 165 корп.2, 165/А (учебное заведение), 165/Б, 165/В, 165/Г, 165/Д (учебное заведение), 167, 167 корп.1, 167 корп.2, 167 корп.3, 167/А, 167/Б, 169, 169/А, 169/Б, 169/В, 169/Г (учебное заведение), 171, 173 корп.1, 173 корп.3, 173/А;.

2. ул. Забайкальская, 12, 20, 27, 27/А, 29;.

3. ул. Полевая, 95 (учебное заведение);.

4. ул. Попова, 1, 11, 3, 3 корп.1, 3 корп.2 (д/сад), 3 корп.3, Попова, 5, 7, 9;.

5. ул. Пригородная, 15, 15 корп.1, 17, 17 корп.2, 19, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 23/2, 25/1 стр № 1, 25/2 стр № 2, 27, 5, 5 корп.1, 5 корп.2, 5/А; 6. ул. Трудовая, 61.

Напомним, отопительный сезон в Омске закончится после майских праздников, то есть как раз перед началом отключений воды. До сих пор среднесуточная температура держится ниже +8 градусов. При этом на первую декаду мая прогнозируют похолодание, в связи с чем батареи в школах и больницах рекомендовали отключать без спешки.