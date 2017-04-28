Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Возвращение христиан в Каракош
22:21 (мск), источник: Om1.ru

Отключения горячей воды в омских квартирах начнутся уже в мае

C тазиками и кипятильниками первыми столкнутся жители городка Нефтяников.

Еще не завершен отопительный сезон, но ресурсоснабжающие компании уже готовят графики летних отключений горячей воды. Жители Советского округа испытают сезонные неудобства уже в середине мая. Первыми перекроют воду у потребителей луча «Юбилейный» ТЭЦ-4, сообщил «Омскрегион» со ссылкой на компанию «Омск РТС».

Горячего водоснабжения не будет в 70 зданиях в Нефтяниках с 14 по 18 мая.

Это дома по адресам:

1. пр-кт Мира, 112 (учебное заведение), 131, 131 А, 157, 159, 161, 161/Б, 161/Г, 161/Е, 163, 163 корп.1, 163 корп.2, 163 корп.3, 163/А, 163/Б, 165, 165 корп.1, 165 корп.2, 165/А (учебное заведение), 165/Б, 165/В, 165/Г, 165/Д (учебное заведение), 167, 167 корп.1, 167 корп.2, 167 корп.3, 167/А, 167/Б, 169, 169/А, 169/Б, 169/В, 169/Г (учебное заведение), 171, 173 корп.1, 173 корп.3, 173/А;.

2. ул. Забайкальская, 12, 20, 27, 27/А, 29;.

3. ул. Полевая, 95 (учебное заведение);.

4. ул. Попова, 1, 11, 3, 3 корп.1, 3 корп.2 (д/сад), 3 корп.3, Попова, 5, 7, 9;.

5. ул. Пригородная, 15, 15 корп.1, 17, 17 корп.2, 19, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 23/2, 25/1 стр № 1, 25/2 стр № 2, 27, 5, 5 корп.1, 5 корп.2, 5/А; 6. ул. Трудовая, 61.

Напомним, отопительный сезон в Омске закончится после майских праздников, то есть как раз перед началом отключений воды. До сих пор среднесуточная температура держится ниже +8 градусов. При этом на первую декаду мая прогнозируют похолодание, в связи с чем батареи в школах и больницах рекомендовали отключать без спешки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В майские праздники омичи будут отдыхать семь дней
В ООН назвали самый «страдающий» от санкций российский регион
Путин отметил рост числа несовершеннолетних наркоманов на 60%
Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО
В МИД ответили на заявление Белого дома об изоляции России в ООН
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
Начата проверка после нападения на активистку «Яблока» в Москве
ОКР ответил на призыв Германии отстранить Россию от Олимпиады
Спорт
Гончаренко vs. Каррера, Медведев vs. рекорд Нигматуллина Выделяем главные интриги 26-го тура чемпионата России
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь