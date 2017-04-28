Отключения горячей воды в омских квартирах начнутся уже в мае
C тазиками и кипятильниками первыми столкнутся жители городка Нефтяников.
C тазиками и кипятильниками первыми столкнутся жители городка Нефтяников.
Еще не завершен отопительный сезон, но ресурсоснабжающие компании уже готовят графики летних отключений горячей воды. Жители Советского округа испытают сезонные неудобства уже в середине мая. Первыми перекроют воду у потребителей луча «Юбилейный» ТЭЦ-4, сообщил «Омскрегион» со ссылкой на компанию «Омск РТС».
Горячего водоснабжения не будет в 70 зданиях в Нефтяниках с 14 по 18 мая.
Это дома по адресам:
1.
2. ул. Забайкальская, 12, 20, 27, 27/А, 29;.
3. ул. Полевая, 95 (учебное заведение);.
4. ул. Попова, 1, 11, 3, 3 корп.1, 3 корп.2 (д/сад), 3 корп.3, Попова, 5, 7, 9;.
5. ул. Пригородная, 15, 15 корп.1, 17, 17 корп.2, 19, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 23/2, 25/1 стр № 1, 25/2 стр № 2, 27, 5, 5 корп.1, 5 корп.2, 5/А; 6. ул. Трудовая, 61.
Напомним, отопительный сезон в Омске закончится после майских праздников, то есть как раз перед началом отключений воды. До сих пор среднесуточная температура держится ниже +8 градусов. При этом на первую декаду мая прогнозируют похолодание, в связи с чем батареи в школах и больницах рекомендовали отключать без спешки.