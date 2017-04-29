Прожиточный минимум на Кубани вырос на 300 рублей

Цифра этого дня — увеличение прожиточного минимума на Кубани. Показатель в плюсе почти на триста рублей. Самый высокий прожиточный минимум у работающих жителей региона — 10 685 рублей. Чуть меньше у детей — 9 452 рубля. И на третьем месте пожилые кубанцы — 8 208 рублей.

Величину прожиточного минимума определяют стоимость продуктов питания, товаров первой необходимости и расходы на коммуналку.