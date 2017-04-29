Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Два митинга против закона о сносе пятиэтажек пройдут в мае
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
11Подготовка техники к Параду Победы
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14События недели в фотографиях
10:25 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Прожиточный минимум на Кубани вырос на 300 рублей

Самый высокий показатель — у работающих жителей края, затем идут дети и пенсионеры.

Источник: Reuters

Цифра этого дня — увеличение прожиточного минимума на Кубани. Показатель в плюсе почти на триста рублей. Самый высокий прожиточный минимум у работающих жителей региона — 10 685 рублей. Чуть меньше у детей — 9 452 рубля. И на третьем месте пожилые кубанцы — 8 208 рублей.

Величину прожиточного минимума определяют стоимость продуктов питания, товаров первой необходимости и расходы на коммуналку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Прохожие спасли мальчика, выпрыгнувшего из горящей квартиры
Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
КНДР третий раз за месяц попыталась запустить ракету
Президент Черногории прокомментировал вступление страны в НАТО
Тиллерсон предложил уволить более двух тысяч сотрудников Госдепа
ПВО РФ привели в состояние боеготовности после пуска ракет КНДР
СМИ: авианосец «Карл Винсон» вошел в Японское море
Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава
Около 100 спасателей работают на месте схода оползня в Киргизии
Спорт
ЦСКА — «Спартак»: титульный бой Одной из главных интриг матча станет противостояние лучшего полевого игрока РФПЛ Квинси Промеса с лучшим вратарем премьер-лиги Игорем Акинфеевым
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь