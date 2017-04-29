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09:52 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области планируют построить завод по производству яичного порошка

В Калининградской области планируют построить завод по производству яичного порошка. Об этом рассказал врио губернатора Антон Алиханов в пятницу, 28 апреля.

Источник: Калининград.Ru

Предприятие хочет открыть агрохолдинг «ДолговГрупп». Как рассказал Алиханов, в следующем году предприятие на 90% обеспечит регион куриным яйцом, а после открытия новых птичников превысят потребность области в сырье.

— Сегодня обсуждали переработку. Предприятие планирует открыть завод по производству яичного порошка и поставлять его на экспорт, — сообщил Алиханов.

Как рассказал Александр Долгов, сейчас яичный порошок высокого качества производит только одно предприятие в России. Если проект будет реализован, то сырье планируют поставлять в страны юго-восточной Азии, где оно очень востребовано.

Сейчас на гурьевской птицефабрике, которая входит в состав агрохолдинга, содержится чуть менее 1 млн куриц. Это число планируют увеличить до 1,5 млн птиц. На предприятии ежедневно производится более 600 тысяч яиц.

Комментарии
1
Königsberg
ну умничка же Алиханов...., еще бы и достойные з/платы на этих предприятиях, чтобы народ региона достойно жить начал....
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