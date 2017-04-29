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10:29 (мск), источник: ИА REGNUM

Доходы губернатора Воронежской области за год сократились на 300 тыс. рублей

Доходы супруги главы региона упали на 500 тыс. рублей.

9 млн 652 тыс. 924,73 рублей составил задекларированный доход губернатора Воронежской области Алексея Гордеева за 2016 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В собственности главы региона — квартира площадью 127 кв. м, гараж площадью 31,4 кв. м, а также легковые автомобили ГАЗ — М20 «Победа», М-403 «Москвич» и ГАЗ-69А.

Доход супруги губернатора Татьяны Гордеевой за прошлый год составил 1 млн 024 тыс. 978, 92 рублей. Она владеет тремя земельными участками площадью 2500, 5000 и 12 500 кв. метров, квартирой (252,7 кв.м.), а также двумя машино-местами — 15,12 и 8,55 кв.м. Все имущество супругов находится в России, сообщили в пресс-службе губернатора.

Отметим, что за последние два года доходы Алексея Гордеева падают: в 2014 году, согласно декларации, он заработал 10,5 млн рублей, а в 2015-м — уже 9,99 млн рублей. Существенно сократился по сравнению с прошлым годом и доход супруги губернатора: в 2015 году он составил более 1,5 млн рублей. А вот состав собственности супругов остается прежним.

Ранее, выступая перед депутатами Воронежской областной думы с отчетом о работы правительства Воронежской области в 2016 году, губернатор обратил внимание на снижение реальных доходов жителей области: по его данным, эта цифра составила 8%, что глава региона назвал «очень чувствительным».

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