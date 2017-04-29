Японский министр заложил «умный дом» в Воронеже

— Здесь будет двухэтажный дом с панелями из натуральной древесины, эффективной теплоизоляцией и возможностью использования энергии из возобновляемых источников, — отметил Сэко.

Коттедж с общей площадью помещений 150−170 «квадратов» позволит продемонстрировать ключевые решения по безопасности, энергоэффективности и экологичности жилья. Согласно японским исследованиям, наличие деревянных элементов в интерьере влияет на кровяное давление жильцов, их самочувствие и даже продолжительность спокойного сна. Датчики будут следить за температурой и качеством воздуха в комнатах.

Фундамент «умного дома» начнут готовить 1 мая, ввод в эксплуатацию запланирован на 31 августа. Все стройматериалы и оборудование завезет из Японии компания Nice Corporation, она же предоставит кураторов проекта. Часть работ выполнят силами местного «Домостроительного комбината», который надеется в будущем применить в своих многоэтажках хотя бы некоторые инновации (прежде всего, в сфере климат-контроля и экономии коммунальных ресурсов).

В рамках российско-японского сотрудничества в Воронеже также смонтируют «умные» светофоры на одной из самых проблемных магистралей — Московском проспекте. Они будут регулировать режим своей работы в зависимости от прогнозируемого потока автомобилей. В результате загруженность улицы снизится на 20 процентов, обещают иностранные специалисты.

На участке канализационной сети в районе парка Оптимистов японцы покажут, как менять трубы изнутри, без рытья траншей. Традиционный ремонт в этом месте невозможен, поскольку требует вырубки деревьев — а она в зеленой зоне запрещена.

Планируется передать также эффективный способ сжигания мусора (полученный газ может использоваться для отопления зданий).

Самым масштабным совместным делом станет проект транспортно-ориентированного развития Воронежа, который предполагает строительство нескольких линий метро или ЛРТ от главного железнодорожного вокзала в Северный микрорайон (в направлении Ямного и международного аэропорта) и на Левый берег. Как сообщил первый вице-мэр города Вадим Кстенин, это позволит радикально решить проблему с заторами и задействовать элементы инфраструктуры, которые сегодня простаивают. В частности — второй уровень Северного моста, предназначенный для движения трамваев (в Воронеже их нет с 2009 года).

— Российская сторона разработает концепцию и технико-экономическое обоснование проекта «легкого метро». Подобные предложения уже выдвигались в прежние годы и, по большому счету, кардинальных изменений в них не требуется. А японцы помогут спроектировать транспортно-пересадочный узел под привокзальной площадью (он будет связан подземным переходом со станцией метро) и предложить — на перспективу — привлекательные для инвесторов условия реновации прилегающих территорий старой застройки, — рассказал «РГ» мэр Воронежа Александр Гусев. — На строительство метро потребуется 35−40 миллиардов рублей. Конечно, мы рассчитываем на федеральное финансирование. Но и привлечь вложения частных компаний тоже вполне реально. Кроме того, вокруг транспортного узла выгодно располагать офисные и торговые центры — значит, и в реновации района будет заинтересован бизнес. Мы намерены подготовить ТЭО к следующей встрече лидеров России и Японии, а затем выходить с конкретными предложениями на минтранс.

О том, что воронежскому метро нужна федеральная поддержка, заявил и Хиросигэ Сэко. Он также сообщил, что к Восточному экономическому форуму-2017, который пройдет в сентябре, будет готова концепция градостроительного сотрудничества японских компаний с Воронежем и Владивостоком. Опыт распространят на другие регионы России.

— Считаю правильным, что приоритетами двустороннего сотрудничества выбраны медицина и городская среда. В этих сферах результаты будут наиболее наглядны, — подчеркнул японский министр. — Мы намерены поделиться наработками по лечению онкобольных детей и сокращению младенческой смертности, передать некоторые эндоскопические технологии. Что до развития городов, то у Японии хороший опыт решения проблемы с пробками в крупных городах, замены устаревшей коммунальной инфраструктуры и повышения качества жизни с помощью IT.

Прямая речь

Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

— У японских коллег есть важные компетенции и технологии. И это самое ценное, что стоит перенимать Воронежу, чтобы стать для них ключевым партнером. Отмечу, что именно японцы, посетив несколько наших миллионников, предложили сделать столицу Черноземья городом-пилотом. Здесь пройдет апробация технологий, а потом их можно будет тиражировать по стране.

Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области:

— От обсуждения фантастических проектов, которое шло в конце прошлого года, мы переходим к конкретным делам. Это и «умные» светофоры, которые позволят на 20 процентов уменьшить заторы на Московском проспекте, и развитие легкорельсового транспорта либо метро. Это совершенно другая перспектива развития городской среды. Наша технологическая отсталость такова, что японские предложения не придется гармонизировать с тем, что есть. Надо просто брать и учиться.