Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Китай ответил на заявления США об "изоляции России в ООН"
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
08:43 (мск), источник: Вести Приморье

Росстандарт не обнаружил нарушений на АЗС «Роснефти»

В «Роснефти» заявили, что ситуацию искусственно подогревают недобросовестные конкуренты и мошенники, которые пытаются заработать на распространяемых слухах.

Источник: Reuters

Росстандарт не выявил нарушений по итогам проверки АЗС компании «Роснефть» в Дальневосточном федеральном округе, сообщают «Вести Приморье».

«Реализуемое топливо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», — говорится в официальном сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Ведомство заявляет, что поводом для проверки стали «сведения о реализации некачественного топлива», которые появились в открытых источниках.

Накануне в социальных сетях появились рассказы автомобилистов Дальнего Востока, которые утверждали, что у них появились проблемы с работой двигателей. Характерно, что все жаловались на неисправность после заправки топливом АИ-92 и АИ-95 на заправках сети «Роснефть». Одним из популярных объяснений было то, что с Комсомольского НПЗ якобы поставляют бензин с губительными для моторов присадками.

Для разбирательства в сложившейся ситуации на Дальний Восток прибыла вице-президент «Роснефти» по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой. В компании провели свою проверку, по итогом которой заявили, что ситуацию искусственно подогревают недобросовестные конкуренты и мошенники, которые пытаются заработать на распространяемых слухах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Прохожие спасли мальчика, выпрыгнувшего из горящей квартиры
Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
КНДР третий раз за месяц попыталась запустить ракету
Президент Черногории прокомментировал вступление страны в НАТО
Тиллерсон предложил уволить более двух тысяч сотрудников Госдепа
МВД погасило долг перед адвокатами по назначению за прошлый год
Трамп перечислил свои достижения за 100 дней президентства
Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава
Более 20 человек погибли из-за оползня в Киргизии
Спорт
ЦСКА — «Спартак»: титульный бой Одной из главных интриг матча станет противостояние лучшего полевого игрока РФПЛ Квинси Промеса с лучшим вратарем премьер-лиги Игорем Акинфеевым
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь