Росстандарт не обнаружил нарушений на АЗС «Роснефти»

Росстандарт не выявил нарушений по итогам проверки АЗС компании «Роснефть» в Дальневосточном федеральном округе, сообщают «Вести Приморье».

«Реализуемое топливо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», — говорится в официальном сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Ведомство заявляет, что поводом для проверки стали «сведения о реализации некачественного топлива», которые появились в открытых источниках.

Накануне в социальных сетях появились рассказы автомобилистов Дальнего Востока, которые утверждали, что у них появились проблемы с работой двигателей. Характерно, что все жаловались на неисправность после заправки топливом АИ-92 и АИ-95 на заправках сети «Роснефть». Одним из популярных объяснений было то, что с Комсомольского НПЗ якобы поставляют бензин с губительными для моторов присадками.