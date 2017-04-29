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08:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Свыше 40 тысяч тонн топлива доставят в северные районы Хабаровского края

Завоз планируют завершить в середине октября.

Заседание штаба по организации северного завоза провели в Хабаровске. Речь шла о маршрутах доставки топлива, стоимости покупки ресурсов и их перевозки, а также о сроках выполнения основных задач, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечалось, что всего в северные районы региона завезут 20,1 тысячи тонн угля и 24,2 тысячи тонн нефтепродуктов. Общий объем поставок составит 44,3 тысячи тонн. Такие показатели были определены после учета последних корректировок муниципалитетов. Напомним, ООО «Межрайтопливо» уже провело конкурсы по отбору поставщиков ресурсов и перевозчиков.

Начальник отдела топливообеспечения минЖКХ края Дмитрий Тимченко рассказал, что северный завоз стартует в мае. Однако уже начались поставки в Ульчский и Николаевский районы, где возникла потребность в дизельном топливе. Кроме того, в район имени Полины Осипенко доставили почти 900 тонн угля и 599 тонн дизельного топлива, что составляет 63% и 26% от плана общего запроса района. Северный завоз собираются завершить в середине октября.

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