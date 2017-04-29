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08:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Норматив ОДН на холодную воду в Хабаровском крае завышен — проект «Управдом»

Регион попал в пятерку с самыми высокими нормативными показателями.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 апреля, AmurMedia.

В Хабаровском крае, по данным мониторинга ЕР, завышен норматив ОДН на холодную воду. Регион попал в ТОП-5, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Известия.

Как сообщает издание, по данным мониторинга партийного проекта «Единой России» «Управдом», норматив ОДН на электроэнергию завышен в 24 регионах России. Среди «лидеров» — республики Дагестан и Ингушетия, Ставропольский край, Амурская и Челябинская области. Нормативы ОДН на холодную воду оказались завышены в девяти регионах: в топ-5 входят Алтайский край, Республика Северная Осетия, Ставрополь и Хабаровский край. Меньше всего завышен норматив на ОДН на горячую воду — в семи регионах (Еврейская АО, Алтайский край, Смоленская область, Республика Карелия, Республика Ингушетия, Рязанская область и Дагестан).

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