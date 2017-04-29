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07:45 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В столице утвердили регламент эвакуации машин без номеров

В первую очередь на спецстоянки будут перемещать неопознанные автомобили, припаркованные в местах массового скопления людей и возле транспортных объектов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице усилят контроль за автомобилями без номеров или с нечитаемыми номерами. С мая этого года такие машины будут перемещаться на штрафстоянки в соответствии со специальным регламентом.

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«Регламент перемещения машин со снятыми или нечитаемыми номерами был утвержден на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы. В первую очередь потенциально опасные автомобили будут перемещаться из 400-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и монорельса, транспортно-пересадочных узлов, остановок, а также от парков и других общественных мест с большим скоплением людей», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, после эвакуации машины сотрудники правоохранительных органов проверят, не представляет ли автомобиль угрозы и не находится ли он в розыске после угона.

В первую очередь это вопрос антитеррористической защищенности граждан
Максим Ликсутов
Заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта

Сотрудники полиции будут дежурить на двух спецстоянках: на Южнопортовой улице, владение 37а и в проезде Энтузиастов, владение 3. Именно туда будут отвозить машины без номеров. Автомобиль будет возвращен владельцу при предъявлении необходимых документов.

Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников отметил, что любой неопознанный автомобиль может оказаться потенциальной угрозой и использоваться в преступных целях. «Каждому автовладельцу, который оставляет свою машину на улице без номеров, надо понимать, что таким образом он доставляет беспокойство жителям района и прохожим. Мы призываем москвичей незамедлительно сообщать о таких автомобилях в соответствующие органы», — заявил он.

Узнать, где находится эвакуированный автомобиль, можно по телефону 02 или 112, а также в едином контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3120 — с мобильного телефона)

Дистанционное опознание машины будет проводиться по внешним признакам — цвету и марке. Это поможет понять, на какую из двух стоянок ехать владельцу.

На штрафстоянке владелец должен предъявить водительское удостоверение и паспорт транспортного средства сотруднику полиции. К слову, если номера не были сняты специально, а были украдены или утеряны, уехать на своей машине водитель не сможет. Ему придется забрать ее на эвакуаторе, так как эксплуатация автомобиля без регистрационных знаков запрещена. Номера нужно будет восстановить. Как это сделать, можно узнать здесь.

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