В столице утвердили регламент эвакуации машин без номеров

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице усилят контроль за автомобилями без номеров или с нечитаемыми номерами. С мая этого года такие машины будут перемещаться на штрафстоянки в соответствии со специальным регламентом.

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«Регламент перемещения машин со снятыми или нечитаемыми номерами был утвержден на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы. В первую очередь потенциально опасные автомобили будут перемещаться из 400-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и монорельса, транспортно-пересадочных узлов, остановок, а также от парков и других общественных мест с большим скоплением людей», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, после эвакуации машины сотрудники правоохранительных органов проверят, не представляет ли автомобиль угрозы и не находится ли он в розыске после угона.

В первую очередь это вопрос антитеррористической защищенности граждан Максим Ликсутов Заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта

Сотрудники полиции будут дежурить на двух спецстоянках: на Южнопортовой улице, владение 37а и в проезде Энтузиастов, владение 3. Именно туда будут отвозить машины без номеров. Автомобиль будет возвращен владельцу при предъявлении необходимых документов. Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников отметил, что любой неопознанный автомобиль может оказаться потенциальной угрозой и использоваться в преступных целях. «Каждому автовладельцу, который оставляет свою машину на улице без номеров, надо понимать, что таким образом он доставляет беспокойство жителям района и прохожим. Мы призываем москвичей незамедлительно сообщать о таких автомобилях в соответствующие органы», — заявил он.

Узнать, где находится эвакуированный автомобиль, можно по телефону 02 или 112, а также в едином контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3120 — с мобильного телефона)